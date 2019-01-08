《小傳日記》儲局鴿聲續繚繞，磚頭升勢仍未了！



《小傳日記》自從神州喺上個禮拜五（４日）出口術兼降準「放水」救市，加上噚日花旗國

同神州恢復貿易談判，中港兩地魚缸氣氛暫時見好轉，香江呢邊過去兩日加埋彈起７７１點後，

今朝只係微微高開１６點，可能因為缸友等緊中美貿易談判嘅結果，今日氣氛較為審慎，魚缸朝

早開市冇幾耐後，就一度倒跌１４７點，全日低見２５６８８點。

不過，本地磚頭佬同其他公用股都因為上個禮拜五聯儲局放鴿而連日受捧，魚缸即時拗腰倒

升，最多反彈１２５點，高見２５９６０點。然而，今日有好幾隻重磅藍戰士逆市捱沽，中資金

融佬又回吐，魚缸升幅即時大幅縮水，最終埋單只係彈起３９點，報２５８７５點，力守２０天

線（２５７７７點）。主板成交只有７４４﹒７９億銀，較噚日少咗近４巴仙。

國貨微微彈起９點，報１０１３３點。Ａ場同樣冇乜料到，滬指跌咗６點，報２５２６點。

深成指就跣低８點，報７３９１點。



＊連日受追捧新世界得寵，中移出風頭企鵝向下游＊



全球兩大經濟體花旗國同神州正彌漫住一片愁雲慘霧，聯儲局自舊年第四季起已多次「放鴿

」，而主席鮑威爾上個禮拜五亦都出嚟強調，今年冇預設嘅加息路徑，今年一月、三月同五月嘅

加息機率已降至零，聯儲局前主席耶倫姨姨亦出嚟話，未來應暫停加息。近排「孖屐」有咁多鴿

，買嚟收息嘅本地磚頭佬當然乘勢炒起，新世界（０００１７）彈起超過３巴仙，報１１﹒１８

銀，仲要連升咗四日，加埋升咗超過一成，勁！長實（０１１１３）都跳起逾３巴仙，報

６２﹒５銀。恆地（０００１２）同新地（０００１６）只係升咗１巴仙，報４１﹒６銀同

１１９﹒５銀。

重磅藍戰士未能延續噚日升勢，大象（００００５）碌低唔夠半巴仙，報６４﹒７５銀。生

發發（００３８８）跌咗近１巴仙，報２２９﹒２銀。ＱＱ（００７００）同樣插咗近１巴仙，

報３１５﹒６銀。神州移動（００９４１）呢幾日攞晒彩，今日雖然升咗唔夠１巴仙，報

７８﹒４５銀，但已連彈四日，加埋彈起近７巴仙。大和今日唱好神州保險業，話神州危疾保險

增長超過兩成，仲話隨著神州放寬保險業外資持股比例後，對ＡＩＡ（０１２９９）相當有著數

，比咗個「掃貨」評級佢，「他屐」由９２蚊升至９５蚊，全日炒上超過１巴仙，報６４蚊。



＊新經濟落鑊股價連日旺，手機股難撐小米價真爛＊



新經濟股自去年上市之後，股價一直尋底，渣貨嘅缸友都無啖好食，新一年反而開始慢慢炒

起，唔知係咪有基金追貨呢？就好似平安好醫生（０１８３３）抽高近６巴仙，收報２８﹒５５

銀。美圖（０１３５７）彈近７巴仙，報２﹒７５銀。另外，閱文（００７７２）都升逾２巴仙

，報３５﹒６銀。眾安在線（０６０６０）升近５巴仙，報２５﹒１銀。

而神州５Ｇ離商業化越來越近，但美銀美林就話，神州消費者可能對花旗國產品採取了「非

正式抵制」，進而導致蘋果「唉瘋」銷售受創。另外，神州信息通信研究院發布分析報告顯示，

舊年神州手機出貨量唔見左近一成六，手機設備佬都無運行，舜予（０２３８２）跌近２巴仙，

報６１﹒８５銀。瑞聲（０２０１８）逆漲近４巴仙，跌４２﹒１５銀。而細摩就降小米

（０１８１０）評級至中性，「他屐」由１８蚊降至１０個半。而德銀都唔手軟，「他屐」由

２１﹒４銀降至１８﹒６銀，但就維持「掃貨」評級，無助小米股價仍然要急插近８巴仙，報



＊內房遭唱淡碧桂園真慘，補短板效應基建股連升＊



內房股呢期沉咗好耐，但大行好似唔放過佢，大家齊齊ＰＵＴ爆內房咁款，瑞信最新報告，

維持碧桂園（０２００７）「跑輸大市」評級，「他屐」維持７﹒５銀。股份今日瀉２巴仙，報

９﹒０１銀。四條三恆大（０３３３３）插近３巴仙，報２１﹒６５銀。萬科（０２２０２）微

跌近半巴仙，報２７﹒７５銀。融創（０１９１８）跌逾２巴仙，報２３﹒９５銀。

噚日有神州報道話，睇返１２月經濟數據，預料基建補短板政策已進入生效階段，刺激相關

板塊連日急升，其中，神州建築（０３３１１）又見高位，升逾２巴仙，報６﹒６４銀。中鐵建

（０１１８６）升逾１巴仙，報１１﹒２４銀。中交建（０１８００）升近２巴仙，報７﹒５７

銀。



＊銷售走下坡吉利好坎坷，連日低位彈萬洲漸甩難＊



嘩，魚缸開局差就係人都知，但吉利（０００１７５）由新年到今日，已經唔見咗近１４巴

仙表現仲差過魚缸，不過要跌就唔係無原因嘅，鬼叫佢上年銷情慘淡未達標咩！繼大摩之後，瑞

信最新再將佢「他屐」由２９蚊下調到１１蚊，投資評級由「跑贏孖屐」下調至「中性」，今日

吉利開市已經裂口低開，全日最低見１０﹒０８銀創逾年半低，最終大瀉逾一成一，收報

１０﹒２２銀，係全日表現最差藍戰士！不過，喺咁疲弱嘅汽車板塊入邊都唔係無寶藏嘅，比亞

迪（０１２１１）上年銷量一支獨秀，好過「孖屐」預期，深得花旗同大和歡心，全日升

３巴仙，報４８﹒６元。其他幾隻砵砵車表現麻麻，廣汽（０２２３８）跌近３巴仙，報

７﹒３５銀；長汽（０２３３３）跟跌２巴仙，報４﹒３１銀，齊齊跑輸一眾國貨佬！

內需食品股走勢不一，統一（００２２０）同康師傅（００３２２）齊齊被海通國際削價，

前者「他屐」由９﹒３銀降至５﹒１銀，評級由「買貨」降至「出貨」；後者「他屐」由

２１﹒５銀降至１０﹒３銀，評級由「買貨」降至「中性」，攪到兩隻魚毛齊齊走低，統一唔見

近６巴仙，報５﹒９１銀；康師傅走低近１巴仙，報９﹒５３銀。「孖屐」因為預期神州非洲豬

瘟肆虐會令肉價急升，豬肉佬萬洲（００２８８）喺上個禮拜五開始反彈，今日就升３巴仙，報

６﹒２５銀，係表現最好藍戰士，三日加埋升咗超過一成，勁！請請！



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