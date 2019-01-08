港股好淡爭持，全日升３９點收２５８７５，成交近７４５億元

《經濟通通訊社８日專訊》美股隔晚走勢平穩，市場仍觀望中美會談能否達成共識，港股今

日繼續好淡交持，今早高開１６點後，曾倒跌１４８點見全日低位２５６８９點，不過隨本地地

產股再炒聯儲局減慢加息步伐，及資金走入內需股及公用股避險，恆指最多曾升１２６點見

２５９６１點，惟重磅股未能延續昨日升勢，港股升幅於早市尾段已持續收窄，最終港股收報

２５８７５，升３９點，主板成交７４４﹒７９億元，較上日少近３﹒７％。國指報

１０１３３，升０﹒１０％或升９點。。

上證綜指收報２５２６，跌６點或跌０﹒２６％，成交１２３３﹒７９億元人民幣。



＊吉利銷量未達標多間大行唱淡＊



重磅股個別發展，騰訊（００７００）軟０﹒６３％，報３１５﹒６元。中移動

（００９４１）升０﹒６４％，報７８﹒４５元；友邦（０１２９９）走高１﹒１１％，報６４

元。港交所（００３８８）軟０﹒７８％，報２２９﹒２元；匯控（００００５）跌０﹒２３％

，報６４﹒７５元

汽車股榮辱互見，吉利（００１７５）去年銷量未達標，兼遭瑞信及多間大行削價，最低見

１０﹒０８元見逾年新低，全日股價便大瀉１１﹒２８％％，收報１０﹒２２元，為表現最差藍

籌。另一方面，比亞迪（０１２１１）去年銷量勝獲預期，獲花旗及大和唱好，股價全日走高

３﹒１８％，報４８﹒６元。其他股份方面，華晨中國（０１１１４）升５﹒０１％，報

６﹒０８元；北汽（０１９５８）走高升２﹒６５％，報４﹒２６元；廣汽（０２２３８）跌

２﹒９１％，報７﹒３５元；長汽（０２３３３）跌２﹒２７％，報４﹒３１元。



＊長實獲增持，本地地產受追捧＊



受惠聯儲局「轉鴿」，本地地產股近日備受追捧，其中長實（０１１１３）更獲李嘉誠父子

增持約３００萬股，全日高見６３元，揚３﹒３１％，報６２﹒５元；新世界（０００１７）四

日連漲，今日再升３﹒１４％，報１１﹒１８元；恆地（０００１２）升０﹒９７％，報

４１﹒６元；新地（０００１６）升１﹒１％，報１１９﹒５元；太古地產（０１９７２）升

１﹒８６％，報２７﹒４５元。

手機及相關設備股走勢各異，兩隻藍籌手機設備股一升一跌，瑞聲（０２０１８）升

３﹒５６％，報４２﹒１５元；舜宇光學（０２３８２）跌１﹒６７％，報６１﹒８５元；小米

（０１８１０）遭摩通削價，目標價由１８元降至１０﹒５元，投資評級降至「中性」，全日走

低７﹒５％，報１１﹒１元，中興（００７６３）則升２﹒５５％，報１５﹒２８元；比亞迪電

子（００２８５）跌２﹒５％，報８﹒９６元；通達（００６９８）跌３﹒６６％，報０﹒７９

元；富智康（０２０３８）跌２﹒４４％，報０﹒８元。



＊領展破頂後回吐，新經濟股反彈＊



內房股普遍走低，碧桂園（０２００７）跌２﹒０７％，報９﹒０１元；潤地

（０１１０９）跌１﹒１７％，報２９﹒４５元；融創中國（０１９１８）跌２﹒０４％，報

２３﹒９５元；中國恆大（０３３３３）跌３﹒１３％，報２１﹒６５元。

新經濟股反彈，其中平安好醫生（０１８３３）及美圖公司（０１３５７）連升三日，前者

，今日破１０天線（２７﹒２６５元），全日揚５﹒９４％，報２８﹒５５元；後者全日升

６﹒５９％，報２﹒７５元；眾安在線（０６０６０）升４﹒５８％，報２５﹒１元；閱文

（００７７２）升２﹒３％，報３５﹒６元；易鑫（０２８５８）升５﹒４３％，報１﹒９４元

。

資金走入公用股避險，中電（００００２）升１﹒１８％，報８９﹒９元；中華煤氣

（００００３）漲０﹒３７％，報１６﹒４４元；領展（００８２３）再創股價新高８１﹒９５

元，惟高位未有承托，全日跌１﹒１１％，報８０﹒４元。（ｓｃ）

