《經濟通通訊社８日專訊》行政長官林鄭月娥表示，聽到很多市民要求放寬按揭成數的意見
，但指政府現時對此未有即時的計劃，亦須極度審慎地考慮有關做法。
林鄭月娥解釋，目前可負擔供樓比率已達七成，若放寬按揭成數，市民對置業的負擔或會更
大，加上本港的樓市非常敏感，需要小心處理樓市政策的訊息發放。她又強調，雖然私人住宅樓
價指數近月回落，但整年來算仍舊上升，現時一定不會「撤辣」、「減辣」。（ｃｗ）
08/01/2019 10:38
【本港樓市】林鄭：無即時計劃放寬按揭成數，現時一定不「減辣」
《經濟通通訊社８日專訊》行政長官林鄭月娥表示，聽到很多市民要求放寬按揭成數的意見
，但指政府現時對此未有即時的計劃，亦須極度審慎地考慮有關做法。
林鄭月娥解釋，目前可負擔供樓比率已達七成，若放寬按揭成數，市民對置業的負擔或會更
大，加上本港的樓市非常敏感，需要小心處理樓市政策的訊息發放。她又強調，雖然私人住宅樓
價指數近月回落，但整年來算仍舊上升，現時一定不會「撤辣」、「減辣」。（ｃｗ）
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