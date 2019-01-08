【本港樓市】林鄭：無即時計劃放寬按揭成數，現時一定不「減辣」

《經濟通通訊社８日專訊》行政長官林鄭月娥表示，聽到很多市民要求放寬按揭成數的意見

，但指政府現時對此未有即時的計劃，亦須極度審慎地考慮有關做法。

林鄭月娥解釋，目前可負擔供樓比率已達七成，若放寬按揭成數，市民對置業的負擔或會更

大，加上本港的樓市非常敏感，需要小心處理樓市政策的訊息發放。她又強調，雖然私人住宅樓

價指數近月回落，但整年來算仍舊上升，現時一定不會「撤辣」、「減辣」。（ｃｗ）

