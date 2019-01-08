《經濟通通訊社８日專訊》消息指，行政會議今日已通過《國歌法》本地立法的條例草案，
預料今個月便會提交上立法會首讀。
《星島日報》今日報導，草案建議行政長官可規定應當播放國歌的重要場合，提出在行政長
官、行政會議成員，以至法官及立法會議員宣誓儀式前，須播放國歌。（ｃｗ）（ｚｚ）
08/01/2019 12:56
【國歌法】消息指行會已通過草案，預計本月提交立法會首讀
《經濟通通訊社８日專訊》消息指，行政會議今日已通過《國歌法》本地立法的條例草案，
預料今個月便會提交上立法會首讀。
《星島日報》今日報導，草案建議行政長官可規定應當播放國歌的重要場合，提出在行政長
官、行政會議成員，以至法官及立法會議員宣誓儀式前，須播放國歌。（ｃｗ）（ｚｚ）
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