《神州經脈》金正恩訪華，觀望中美磋商結果，滬指表現牛皮

《神州經脈》為期二天的中美副部級經貿磋商今日結束，市場靜候磋商結果；昨日（７日）

因人行降準提振的滬深股市今日牛皮偏軟。

滬深股市今早低開，滬綜指低開０﹒１１％後，全日維持窄幅震盪，雖曾在燃氣股帶動下跌

幅一度略有回順，但酒店餐飲、保險股走低，滬綜指全日收跌０﹒２６％，報２５２６﹒４６點

。深成指好淡爭持，午間曾拗腰微升，但終亦收跌０﹒１２％，報７３９１﹒６５點，創業板指

跌０﹒３６％，報１２６３﹒５１點。

人民銀行連續兩天暫停逆回購，公開市場今日淨回籠２００億元（人民幣．下同）。兩市全

日成交２９９８億元，較上日成交減少１３﹒７％。



＊金正恩７日至１０日對中國進行訪問＊



中共中央對外聯絡部新聞發言人８日宣布：應中共中央總書記、國家主席習近平邀請，朝鮮

勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩１月７日至１０日對中國進行訪問。



＊傳中國再大規模採購美國大豆＊



據外電報道，正值美中貿易談判重啟之際，中國進口商在過去一個月內第三次大規模採購美

國大豆。

消息人士稱，中國國企昨日上午購買至少三艘、約１８萬噸美國大豆船貨，這些大豆船貨將

在１月至３月期間，主要從太平洋沿岸西北部的港口發運，少量將從美國墨西哥灣的港口出口。



＊傳蘋果縮ｉＰｈｏｎｅ ＸＲ訂單量，蘋果中國不置評＊



據台灣《經濟日報》報道，由於銷售不理想，美國蘋果公司決定縮減ｉＰｈｏｎｅ ＸＲ供

應商訂單。報道形容，和碩、ＧＩＳ、ＴＰＫ等ｉＰｈｏｎｅ ＸＲ供應鏈將面臨歷來最冷的淡

季，甚至面臨減價壓力。

據《中證網》引述Ａｐｐｌｅ（中國）回應指，不予置評。富士康是ｉＰｈｏｎｅ ＸＲ的

生產商之一，但富士康方面回應稱，不評論單一客戶及產品。和碩是ｉＰｈｏｎｅ ＸＲ最主要

組裝廠，供貨佔比約七成，此次訂單縮減，對和碩衝擊相對大。

美銀美林表示，中國消費者可能對美國產品採取了「非正式抵制」，進而導致蘋果

ｉＰｈｏｎｅ手機銷售受創。

美銀美林經濟學家在最近的一份報告中表示，該行股票研究團隊進行的一項調查發現，中國

和印度消費者對更換新ｉＰｈｏｎｅ的興趣減少，而更新換代小米和三星的意願增加。蘋果的銷

售可能受到了中國需求轉向，不再一味追求美國產品的影響。

美銀美林指，考慮到圍繞高科技的爭奪戰，從政治到銷售的這種溢出效應在手機市場可能會

特別明顯。



＊去年內地手機市場總出貨量降１５﹒６％＊



中國信息通信研究院發布分析報告顯示，２０１８年１２月，內地手機市場總體出貨量

３５６７﹒４萬部，同比下降１６﹒３％，環比增長０﹒９％。２０１８年全年，國內手機市場

總體出貨量４﹒１４億部，同比下降１５﹒６％。

上市新機型數量方面，２０１８年１２月，上市新機型４２款，同比下降５３﹒３％，環比

增長７﹒７％；２０１８年全年，上市新機型７６４款，同比下降２７﹒５％。

２０１８年１２月，國產品牌手機出貨量３２１８﹒３萬部，同比下降９﹒６％，環比增長

５﹒３％，佔同期手機出貨量的９０﹒２％。智能手機出貨量方面，去年１２月，智能手機出貨

量３３５１﹒６萬部，同比下降１７％，佔同期手機出貨量的９４％，其中安卓手機在智能手機

中佔比９２﹒０％。

２０１８年全年，智能手機出貨量３﹒９億部，同比下降１５﹒５％，佔同期手機出貨量的

９４﹒１％，其中安卓手機在智能手機中佔比８９﹒３％。



＊瑞銀料今年中國經濟增長６﹒１％＊



瑞銀中國首席經濟學家汪濤今日在「第十九屆瑞銀大中華研討會」上表示，中美貿易戰的不

確定性，加上歐洲、美國經濟放緩，將導致今年中國出口增速明顯放緩，預計將從去年１０％跌

至４％；經濟下行壓力加大的情況下，收入放緩導致消費減緩，但整體消費不會大幅下行；要穩

增長，還得靠基建，預測今年基建投資１０％以上。總體來看，瑞銀預測中國今年ＧＤＰ增長

６﹒１％，略低於市場平均的預測值。

政策方面，汪濤提到，貨幣和財政政策都會傾向寬鬆。貨幣政策逐漸增加流動性，預計今年

至少還要降準２００個點子。利率方面，政策主要是降市場利率，但基準利率不會調整。

另外，中國今年地方政府債將加大，預計今年地方政府專項債達２萬億元人民幣，槓桿率將

增加２至３個百分點，未來信貸增速會反彈；政府還會持續推進減稅，主要是企業層面減稅，將

利好股市，因為公司的報表好看，但減稅的乘數效應對經濟的推動作用有限。

今年政策的亮點在於更多改革和開放措施，不僅是對外資開放，還有一些壟斷行業對民企開

放的措施。

她又指，人民幣對美元匯率今年會維持在７左右。在中美利差縮小、順差降低、出口減弱的

情況下，人民幣仍面臨貶值壓力，但目前政府的政策取向是穩匯率，所以還是會維持在７左右，

破不破７其實不是很重要，因為破了以後會回來。（ｂｉ）

