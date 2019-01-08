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即市新聞

08/01/2019 17:00

《鍾之日記》車市冷暖在心頭，傳福歡喜書福愁


　　《鍾之日記》１月８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。

　　為期兩天的中美副部級經貿磋商進入第二天之際，中國與平壤政府證實，北韓領袖金正恩７
日－１０日訪問中國４天，金正恩此次是第四度訪華。有指今天（８日）是金正恩的生日，換言
之，他會在中國過生日。
　　中美經貿磋商的第一天據報國務院副總理劉鶴出席了首日會談。美國商務部長羅斯「隔岸觀
火」，表示中美兩國有很大機會達成「合理」貿易協議，但從歷史經驗看，中國往往執行不力。
　　中美商貿談判沒出結果，金正恩的突然訪華亦為市場增添不明朗，中港股市今日均表現牛皮

　　恆指高開１６點後，曾倒跌１４８點見全日低位２５６８９點，不過隨本地地產股再炒聯儲
局減慢加息步伐，及資金走入內需股及公用股避險，恆指最多曾升１２６點見２５９６１點，惟
重磅股不爭氣，最終收報２５８７５，升３９點，主板成交７４４﹒７９億較上日少近４％。

＊Ａ場窄幅震盪＊

　　昨日（７日）因人行降準提振的滬深股市全日窄幅震盪，滬綜指低開０﹒１１％後，雖曾在
燃氣股帶動下跌幅一度略有回順，但酒店餐飲、保險股走低，滬綜指全日收跌０﹒２６％，報
２５２６﹒４６點。深成指好淡爭持，午間曾拗腰微升，但終亦收跌０﹒１２％。
　　人民銀行連續兩天暫停逆回購，公開市場今日淨回籠２００億人民幣。兩市成交２９９８億
元人民幣，較上日成交減少１３﹒７％。

＊吉利小股災，比亞迪ＡＨ齊漲＊

　　多間內地車企公布上月銷售數據，確認汽車業步入寒冬。吉利汽車（００１７５）上月銷售
按年大跌３９％至９﹒３萬輛，近３年首次錄得按年倒退，全年銷量１５０萬輛，未達目標的
１５８萬輛。多家大行表失望，瞬即下調評級及削目標價，大摩狠削目標價至８元，投資評級「
減持」；摩通削吉利目標２９％至１０元，評級為中性，瑞信削目標４５％至１１元，評級由跑
贏大市降至中性，料汽車購置稅削減令毛利率受壓。
　　吉利釀小股災，最低見１０﹒０８元逾年新低，急瀉１２﹒５％，收跌１１％，報
１０﹒２２元，為表現最差藍籌。
　　市場對吉利李書幅的深表失望，有新能源車加持的比亞迪王傳福就仍然可以「笑逐顏開」。
　　比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）公布上月銷售新能源汽車４﹒６７萬輛，按月
大增５５％，而全年新能源汽車的累計銷售量也達２４﹒７８萬輛。新能源車業務快速增長，傳
統燃油汽車就表現沉寂，上月燃油車銷量增長僅為９﹒９５％。
　　券商分析指，比亞迪新能源車產業鏈覆蓋上中下游，同時掌握電池、電機電控、充電基礎設
施以及整車技術，預計２０１９年新能源乘用車整體銷量在３７﹒５萬輛左右。比亞迪Ａ股逆市
大漲近３％，Ｈ股亦漲３﹒２％。

＊市場不景氣＋期權將解禁，小米插７％＊

　　中國信息通信研究院發布分析報告顯示，去年全年內地手機市場總體出貨量４﹒１４億部，
同比下降１５﹒６％。國產品牌手機出貨量全年降１４﹒９％，智能手機全年出貨量同比跌
１５﹒５％。
　　出貨量錄雙位數下跌，反應內地手機市場不景氣，加上台灣傳媒報道指，由於銷售不理想，
美國蘋果公司決定縮減ｉＰｈｏｎｅ　ＸＲ供應商訂單，相關供應鏈廠商將面臨歷來最冷的淡季
。蘋果中國、富士康均不評論相關報道。美銀美林就指，中國消費者可能對美國產品採取了「非
正式抵制」，進而導致ｉＰｈｏｎｅ手機銷售受創。
　　手機及相關設備股走勢各異，瑞聲（０２０１８）升３﹒６％，舜宇光學（０２３８２）跌
１﹒７％，富智康（０２０３８）跌２﹒４％。
　　小米（０１８１０）午後跳水，一方面遭摩通大削目標價，由１８元降至１０﹒５元，另方
面明日小米上市半年，是部分投資者及員工認購權可沽貨的日子，小米盤中最低觸及１１﹒０６
元，刷新上市以來新低，收跌７﹒５％，報１１﹒１元。
　　小米以１７元上市，升至２２﹒２元高位後反覆向下，雷軍去年中於上市慶功宴上曾揚言，
「要讓在上市首日買入小米公司股票的投資人賺一倍」，看來是個夢想。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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