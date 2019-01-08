《鍾之日記》車市冷暖在心頭，傳福歡喜書福愁



《鍾之日記》１月８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



為期兩天的中美副部級經貿磋商進入第二天之際，中國與平壤政府證實，北韓領袖金正恩７

日－１０日訪問中國４天，金正恩此次是第四度訪華。有指今天（８日）是金正恩的生日，換言

之，他會在中國過生日。

中美經貿磋商的第一天據報國務院副總理劉鶴出席了首日會談。美國商務部長羅斯「隔岸觀

火」，表示中美兩國有很大機會達成「合理」貿易協議，但從歷史經驗看，中國往往執行不力。

中美商貿談判沒出結果，金正恩的突然訪華亦為市場增添不明朗，中港股市今日均表現牛皮

。

恆指高開１６點後，曾倒跌１４８點見全日低位２５６８９點，不過隨本地地產股再炒聯儲

局減慢加息步伐，及資金走入內需股及公用股避險，恆指最多曾升１２６點見２５９６１點，惟

重磅股不爭氣，最終收報２５８７５，升３９點，主板成交７４４﹒７９億較上日少近４％。



＊Ａ場窄幅震盪＊



昨日（７日）因人行降準提振的滬深股市全日窄幅震盪，滬綜指低開０﹒１１％後，雖曾在

燃氣股帶動下跌幅一度略有回順，但酒店餐飲、保險股走低，滬綜指全日收跌０﹒２６％，報

２５２６﹒４６點。深成指好淡爭持，午間曾拗腰微升，但終亦收跌０﹒１２％。

人民銀行連續兩天暫停逆回購，公開市場今日淨回籠２００億人民幣。兩市成交２９９８億

元人民幣，較上日成交減少１３﹒７％。



＊吉利小股災，比亞迪ＡＨ齊漲＊



多間內地車企公布上月銷售數據，確認汽車業步入寒冬。吉利汽車（００１７５）上月銷售

按年大跌３９％至９﹒３萬輛，近３年首次錄得按年倒退，全年銷量１５０萬輛，未達目標的

１５８萬輛。多家大行表失望，瞬即下調評級及削目標價，大摩狠削目標價至８元，投資評級「

減持」；摩通削吉利目標２９％至１０元，評級為中性，瑞信削目標４５％至１１元，評級由跑

贏大市降至中性，料汽車購置稅削減令毛利率受壓。

吉利釀小股災，最低見１０﹒０８元逾年新低，急瀉１２﹒５％，收跌１１％，報

１０﹒２２元，為表現最差藍籌。

市場對吉利李書幅的深表失望，有新能源車加持的比亞迪王傳福就仍然可以「笑逐顏開」。

比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）公布上月銷售新能源汽車４﹒６７萬輛，按月

大增５５％，而全年新能源汽車的累計銷售量也達２４﹒７８萬輛。新能源車業務快速增長，傳

統燃油汽車就表現沉寂，上月燃油車銷量增長僅為９﹒９５％。

券商分析指，比亞迪新能源車產業鏈覆蓋上中下游，同時掌握電池、電機電控、充電基礎設

施以及整車技術，預計２０１９年新能源乘用車整體銷量在３７﹒５萬輛左右。比亞迪Ａ股逆市

大漲近３％，Ｈ股亦漲３﹒２％。



＊市場不景氣＋期權將解禁，小米插７％＊



中國信息通信研究院發布分析報告顯示，去年全年內地手機市場總體出貨量４﹒１４億部，

同比下降１５﹒６％。國產品牌手機出貨量全年降１４﹒９％，智能手機全年出貨量同比跌

１５﹒５％。

出貨量錄雙位數下跌，反應內地手機市場不景氣，加上台灣傳媒報道指，由於銷售不理想，

美國蘋果公司決定縮減ｉＰｈｏｎｅ ＸＲ供應商訂單，相關供應鏈廠商將面臨歷來最冷的淡季

。蘋果中國、富士康均不評論相關報道。美銀美林就指，中國消費者可能對美國產品採取了「非

正式抵制」，進而導致ｉＰｈｏｎｅ手機銷售受創。

手機及相關設備股走勢各異，瑞聲（０２０１８）升３﹒６％，舜宇光學（０２３８２）跌

１﹒７％，富智康（０２０３８）跌２﹒４％。

小米（０１８１０）午後跳水，一方面遭摩通大削目標價，由１８元降至１０﹒５元，另方

面明日小米上市半年，是部分投資者及員工認購權可沽貨的日子，小米盤中最低觸及１１﹒０６

元，刷新上市以來新低，收跌７﹒５％，報１１﹒１元。

小米以１７元上市，升至２２﹒２元高位後反覆向下，雷軍去年中於上市慶功宴上曾揚言，

「要讓在上市首日買入小米公司股票的投資人賺一倍」，看來是個夢想。



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