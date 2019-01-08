《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》人行原行長周小川昨日在上海舉行的第１９
屆瑞銀大中華研討會圓桌論壇上表示，中國貨幣政策仍有量化調整的空間，政策將是在維持物價
穩定的基礎上，繼續支持經濟增長、就業市場和投資。同時，中國也正朝著完善匯率政策的方向
發展。
08/01/2019 08:07
【駐滬專電】周小川：中國貨幣政策仍有量化調整空間
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》人行原行長周小川昨日在上海舉行的第１９
屆瑞銀大中華研討會圓桌論壇上表示，中國貨幣政策仍有量化調整的空間，政策將是在維持物價
穩定的基礎上，繼續支持經濟增長、就業市場和投資。同時，中國也正朝著完善匯率政策的方向
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