【駐滬專電】周小川：中國貨幣政策仍有量化調整空間

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》人行原行長周小川昨日在上海舉行的第１９

屆瑞銀大中華研討會圓桌論壇上表示，中國貨幣政策仍有量化調整的空間，政策將是在維持物價

穩定的基礎上，繼續支持經濟增長、就業市場和投資。同時，中國也正朝著完善匯率政策的方向

發展。

