【駐滬專電】耶倫：聯儲局未來會暫停加息

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》美國聯儲局前主席耶倫昨日在上海舉行的第

１９屆瑞銀大中華研討會圓桌論壇上表示，聯儲局未來將暫停加息，不過預計美國可能還需要一

到兩輪加息以避免經濟過熱。

她認為，暫緩加息並重新評估政策是合理的，因為目前勞動力市場吃緊並將越發緊張。

