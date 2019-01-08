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08/01/2019 08:05

【駐京專電】金正恩７日至１０日對中國進行訪問

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》中共中央對外聯絡部新聞發言人８日宣布：
應中共中央總書記、國家主席習近平邀請，朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩１月７
日至１０日對中國進行訪問。

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