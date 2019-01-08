《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》國家發展改革委副主任連維良表示，據初步
預測，今年春運全國旅客發送量將達到２９﹒９億人次，比上年春運增長０﹒６％。其中，鐵路
４﹒１３億人次，增長８﹒３％；民航７３００萬人次，增長１２％；水運４３００萬人次，與
上年基本持平。
08/01/2019 08:15
【駐京專電】發改委：春運全國旅客發送量料微增至近３０億人次
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》國家發展改革委副主任連維良表示，據初步
預測，今年春運全國旅客發送量將達到２９﹒９億人次，比上年春運增長０﹒６％。其中，鐵路
４﹒１３億人次，增長８﹒３％；民航７３００萬人次，增長１２％；水運４３００萬人次，與
上年基本持平。
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