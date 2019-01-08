【駐滬專電】上海去年第四季消費者購房意願指數大漲

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》上海社會調查研究中心上財分中心和上海財

經大學應用統計研究中心最新調查結果顯示，２０１８年四季度上海財經大學上海市消費者信心

指數為１１９﹒７點，環比升１﹒９點，同比降４﹒２點。其中，消費者評價指數為１２１﹒４

點，較三季度升１﹒６點，同比降３﹒４點；消費者預期指數為１１７﹒９點，環比升２﹒２點

，同比降５點。

分項指數中，上海市民購買意願指數７９﹒３點，跌至４年低點，環比同比均下降。但其中

購房意願指數大幅升至６１﹒１點，環比大漲８﹒９點，同比升２點，是調查來的較高點位，但

仍處於悲觀區域，說明隨著房價的逐漸松動，越來越多的消費者認為當前市場狀態是介入的較好

時機；而購車意願和預期購車指數都出現大幅回落，其原因可能是來自於一照難求、消費飽和和

謹慎消費等多方面，令消費者的購車需求和預期都出現了較大幅度的下降。

去年四季度上海市民收入評價指數１３１﹒４點，環比上漲幅度相對較大，該項指數近兩年

來一直在較高點位運行，顯示明消費者對本市收入狀況較為滿意；就業評價指數１２７﹒２點，

亦是調查以來的較高點位，在當前的經濟環境下，消費者對就業的滿意度總體呈現上升的態勢實

屬不易。

上海財經大學應用統計研究中心主任徐國祥團隊分析指，縱觀全年，上海市消費者信心指數

雖然總體較２０１７年所有下降，但運行平穩，尤其是四季度出現小幅上漲。其原因在於今年國

內經濟進入了發展的瓶頸期，同時國際政治經濟出現了一系列重大事件，影響了消費者信心；然

而，上海就業基本穩定，房地產市場預期出現了積極變化，令消費者的信心在經濟面臨挑戰時也

能保持樂觀；最後，上海市經濟增長質量有所提高，新服務業發展迅猛，工業生產提質增效，都

起到了穩定消費者信心的作用。

