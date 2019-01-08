【駐滬專電】上海去年第四季投資者信心指數跌至近兩年低點

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》上海社會調查研究中心上財分中心和上海財

經大學應用統計研究中心調查結果顯示，２０１８年四季度上海財經大學上海市投資者信心指數

為１０１﹒２３點，環比基本持平，同比降１２﹒１９點，指數處於近兩年的低點，但仍處於

１００點以上的樂觀區域。

其中，上海企業家投資信心連續五個季度回落，表明企業家群體總體的心態不如前期樂觀。

機構投資者信心較三季度上漲３﹒３６點，按年仍降７﹒４點，顯示機構投資者對市場的看法較

去年消極。個人投資者信心指數為８３﹒５４點，處於悲觀區域，並且已連續數個季度的下降。

上海財經大學應用統計研究中心主任徐國祥和統計與管理學院教授常寧分析指，去年四季度

上海市投資者信心指數與三季度基本持平，主要原因有三點：一是在外部環境方面，中美貿易摩

擦減緩，階段性的解除投資者對國際市場的擔憂，一定程度上修復了Ａ股市場的風險偏好；國內

環境方面，雖然經濟下行壓力加大，但實現全年６﹒５％的增長目標的可能性較大，宏觀政策出

台了多項利好政策，包括為解決民企融資問題出台的增信措施，為避免股權平倉帶來控制權的轉

移等。三是Ａ股市場在持續低位徘徊後運行日趨穩健，給投資者一定的操作空間，恢復了部分市

場信心。

