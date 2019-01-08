【手機量跌】中國信通院：去年內地手機市場總出貨量降１５﹒６％

《經濟通通訊社８日專訊》中國信息通信研究院發布分析報告顯示，２０１８年１２月，內

地手機市場總體出貨量３５６７﹒４萬部，同比下降１６﹒３％，環比增長０﹒９％。２０１８

年全年，國內手機市場總體出貨量４﹒１４億部，同比下降１５﹒６％。

上市新機型數量方面，２０１８年１２月，上市新機型４２款，同比下降５３﹒３％，環比

增長７﹒７％；２０１８年全年，上市新機型７６４款，同比下降２７﹒５％。



＊智能手機中安卓佔比８９﹒３％＊



２０１８年１２月，國產品牌手機出貨量３２１８﹒３萬部，同比下降９﹒６％，環比增長

５﹒３％，佔同期手機出貨量的９０﹒２％；上市新機型３８款，同比下降５４﹒２％，佔同期

手機上市新機型數量的９０﹒５％。２０１８年全年，國產品牌手機出貨量３﹒７１億部，同比

下降１４﹒９％，佔同期手機出貨量的８９﹒５％；上市新機型６９５款，同比降２９﹒４％，

佔同期手機上市新機型數量的９１％。

智能手機出貨量方面，２０１８年１２月，智能手機出貨量３３５１﹒６萬部，同比下降

１７％，佔同期手機出貨量的９４％，其中安卓手機在智能手機中佔比９２﹒０％。２０１８年

全年，智能手機出貨量３﹒９億部，同比下降１５﹒５％，佔同期手機出貨量的９４﹒１％，其

中安卓手機在智能手機中佔比８９﹒３％。從智能手機廠商的分布情況來看，排名前十的廠商合

計出貨量份額達到９３％，較上年同期提高７﹒９個百分點。（ｃｔ）

