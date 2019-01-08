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08/01/2019 17:16

【貿易開戰】中國外交部：劉鶴出席中美經貿磋商開幕式在情理之中

　　《經濟通通訊社８日專訊》中美兩國代表團周一（７日）起一連兩日舉行副部級經貿磋商，
據報國務院副總理劉鶴出席了首日會談。
　　中國外交部發言人陸慷表示，有關磋商的具體消息，雙方在磋商結束之後會有更為具體的信
息對外發布。昨天大家也從一些媒體上看到了劉鶴出席開幕式的情況，劉鶴作為中美經貿磋商中
方的牽頭人，看望雙方的磋商代表也是情理之中。（ｂｉ）

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