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即市新聞

08/01/2019 11:30

【ＦＯＣＵＳ】三星隨蘋果削盈利，華為聯想變招求存

　　【ＦＯＣＵＳ】繼蘋果公司上周罕有下調２０１９財年首財季收入至８４０億美元後，另一
資訊科技巨頭三星電子，亦大幅下調第四季盈利預估至１０﹒８萬億韓元（約合９６﹒７億美元
），較市場預期的１３﹒２萬億韓元低１８％，更按季大跌３８﹒５％。
　　蘋果、三星業績雙雙大幅倒退，再印證中國經濟增長疲軟以及貿易戰雪上加霜，令昔日的全
球企業巨擘如履薄冰。無獨有偶，華為公司周一（７日）推出具有「獨特優勢」的新服務器芯片
組鯤鵬９２０，以尋求新的增長途徑；另一家聯想集團當晚亦公布組織架構調整。２０１９，全
球政經秩序恐向更負面方向發展，而產業洗牌如何重樹企業未來十年生存法則，猶待深思。

＊芯片出貨降，利潤料按季跌３８％＊

　　全球最大的半導體及智能手機廠商－－三星電子公布，因記憶體芯片出貨下降拖累，第四季
綜合銷售額料按季下跌近１０％至５９萬億韓元，低於市場預期的６２﹒８萬億韓元；營業利潤
料按季下跌逾３８％至１０﹒８萬億韓元，低於市場預期的１３﹒２萬億韓元。
　　儘管三星今年在中國智能手機市場節節敗挫，最新份額恐不到１％，但不少內地智能手機均
採用三星的記憶體芯片，而芯片業務佔三星獲利多達四分三。ＨＩ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　＆
Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ的分析師就指，中國市場需求低迷，將進一步驅動三星在當地的芯片銷售
下降。三星就預期，記憶體芯片需求疲弱將在本季延續，需求或要到下半年才會改善。
　　以中國市場為首的需求放緩令芯片業量價齊跌，芯片業「後起之秀」華為卻另有應對之道。
就在三星發盈警的當天，華為宣布推出新的採用ＡＲＭ架構的服務器芯片組　　鯤鵬９２０，其
最新７納米６４核中央處理器（ＣＰＵ）的數據處理性能比競爭對手的產品高出２５％，耗電量
則節省３０％左右。

＊華為謀獨特優勢，聯想籲緊貼客戶＊

　　華為營銷總裁徐文偉不諱言，該芯片在性能和功耗方面具有「獨特的優勢」，分析相信，此
能有助華為尋求新的增長途徑，並減少中國對美國進口的依賴。
　　同樣籌劃變革的還包括老牌ＩＴ企業聯想，集團中國區總裁劉軍周一晚宣布，聯想中國區進
行組織架構調整，新設立大客戶事業部、中小企業事業部和消費事業部，聚焦三大客戶群。其於
員工信中直指，「誰更貼近客戶、更快速洞察需求變化、快速順應客戶旅程變遷，將成為制勝的
關鍵」，「我們必須加大客戶中心轉型的力度，建立更加以客戶為中心的組織及運作模式。」
　　劉軍信中「緊貼客戶、抓住需求」，跟騰訊周一發布的《２０１８中國移動遊戲質量白皮書
》，提及的「開發者想要在競爭中取勝，就需更精準把握玩家對遊戲品質的痛點」似異曲同工。
　　回看蘋果，市場數據顯示，華爾街現時對該公司股票評級為「買入」的比例，已跌至４９％
的２００５年以來最低，而蘋果股價目前較１０月高點至少下挫逾三成；背後是否反映公司背棄
了「教主」喬布斯「Ｏｕｒ　ＤＮＡ　ｉｓ　ａｓ　ａ　ｃｏｎｓｕｍｅｒ　ｃｏｍｐａｎｙ」
的金句，耐人尋味。《經濟通通訊社　俞瑾》

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