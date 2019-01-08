《經濟通通訊社８日專訊》中原地產表示，位於西灣河「逸濤灣」１月連錄２宗成交，平均
實用呎價約１９４１８元。
促成成交單位為逸濤灣１座中層Ｄ室，實用面積８６５平方呎，建築面積１１１８平方呎，
３房套間隔，坐享全海景，屬屋苑樓王單位。業主最終願以１７００萬元將單位易手，折合平均
實用呎價１９６５３元。單位市值約２０００萬元，成交價較市價低１５％。
原業主於２０００年１０月以６０７萬元買入單位，持貨１９年，帳面獲利１０９３萬元，
單位升值１﹒８倍％。（ｃｙ）
08/01/2019 12:19
【樓市轉勢】港島東逸濤灣三房１７００萬元易手，較市價低１５％
《經濟通通訊社８日專訊》中原地產表示，位於西灣河「逸濤灣」１月連錄２宗成交，平均
實用呎價約１９４１８元。
促成成交單位為逸濤灣１座中層Ｄ室，實用面積８６５平方呎，建築面積１１１８平方呎，
３房套間隔，坐享全海景，屬屋苑樓王單位。業主最終願以１７００萬元將單位易手，折合平均
實用呎價１９６５３元。單位市值約２０００萬元，成交價較市價低１５％。
原業主於２０００年１０月以６０７萬元買入單位，持貨１９年，帳面獲利１０９３萬元，
單位升值１﹒８倍％。（ｃｙ）
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