《經濟通通訊社８日專訊》根據城規會文件，長實（０１１１３）最新向城規會申請，將天
水圍嘉湖海逸酒店改建為兩座５３層高住宅大樓，預計可提供５０００伙單位，而現有的嘉湖海
逸酒店平台位置的置富嘉湖商場，則會保留。（ｃｙ）
08/01/2019 16:40
【本港樓市】長實申請將嘉湖海逸酒店改建住宅，料涉及五千單位
《經濟通通訊社８日專訊》根據城規會文件，長實（０１１１３）最新向城規會申請，將天
水圍嘉湖海逸酒店改建為兩座５３層高住宅大樓，預計可提供５０００伙單位，而現有的嘉湖海
逸酒店平台位置的置富嘉湖商場，則會保留。（ｃｙ）
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