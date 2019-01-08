《經濟通通訊社８日專訊》中原地產表示，永泰地產（００３６９）屯門「Ｔｈｅ
Ｃａｒｍｅｌ」今天公布首張價單的入場呎價為９４８８元，入場呎價罕見低於１萬元，相比
２０１６年１０月同區ＮＡＰＡ的入場呎價９５６３元還要低，價錢較同區二手低約１０％。項
目伙數不多，預計細單位會尤其搶手。相信首批單位有機會沽清，料加推加價３％至５％市場會
接受。（ｃｙ）
08/01/2019 17:08
【本港樓市】屯門「ＴｈｅＣａｒｍｅｌ」較同區低一成，料可沽清
《經濟通通訊社８日專訊》中原地產表示，永泰地產（００３６９）屯門「Ｔｈｅ
Ｃａｒｍｅｌ」今天公布首張價單的入場呎價為９４８８元，入場呎價罕見低於１萬元，相比
２０１６年１０月同區ＮＡＰＡ的入場呎價９５６３元還要低，價錢較同區二手低約１０％。項
目伙數不多，預計細單位會尤其搶手。相信首批單位有機會沽清，料加推加價３％至５％市場會
接受。（ｃｙ）
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