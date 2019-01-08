【企業盈警】高富（００２６３）料去年業績見紅，金融資產錄虧損

《經濟通通訊社８日專訊》高富（００２６３）宣布，預期去年錄綜合虧損淨額，主因按公

允值計算之金融資產，錄得已變現虧損淨額及未變現虧損分別約１﹒５億元及１﹒１７億元，而

上年度則就相同項目錄得已變現虧損淨額約２﹒９４億元及未變現虧損約１﹒６億元。

該公司將於３月底前公布業績。（ｈｍ）

