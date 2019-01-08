《經濟通通訊社８日專訊》遠東控股（０００３６）宣布，預期去年錄盈轉虧損，主因持作
買賣投資的公平值虧損約１﹒２７億元，上年度錄公平值收益約５３００萬元。
該公司將於３月底前公布業績。（ｈｍ）
08/01/2019 07:54
【企業盈警】遠東控股（００３６）料去年盈轉虧，投資公平值虧損
《經濟通通訊社８日專訊》遠東控股（０００３６）宣布，預期去年錄盈轉虧損，主因持作
買賣投資的公平值虧損約１﹒２７億元，上年度錄公平值收益約５３００萬元。
該公司將於３月底前公布業績。（ｈｍ）
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