《日入而息》屯門新盤價重返１５年，林鄭：無意即時放寬按揭成數

《今天重點》﹡林鄭月娥稱收回高球場爭議大，政府待另一諮詢完結才回應；相信去年全年

經濟增長可達３﹒２％；無即時計劃放寬按揭成數，現時一定不「減辣」；

林鄭指就律政司不檢控梁振英一事不會再作評論；將長者綜援申領年齡調高

非為慳錢；特首林鄭月娥感謝專營巴士服務獨立檢討委員會成員的努力

﹡永泰（００３６９）屯門項目呎價低見９４８８元，重返１５年水平；屯門

「ＴｈｅＣａｒｍｅｌ」較同區低一成，料可沽清



《即日市況》﹡港股好淡爭持，全日升３９點收２５８７５，成交近７４５億元



《深滬股市》﹡靜候中美磋商結果，滬綜指牛皮收跌０﹒２６％



《美元匯價》﹡歐元最新報１﹒１４３８╱４２，日圓最新報１０８﹒８３╱８６



《公司資訊》﹡３香港全新特約經銷商ＡＴ３開業，推出期間限定上台優惠

﹡中國數碼文化（０８１７５）以８０００萬元出售電競業務公司

﹡中駿集團（０１９６６）擬發行優先票據，為債務再融資

﹡麥迪森（０８０５７）委任周冰融擔任執董及ＣＥＯ

﹡匯豐表示２３日起有兌換新鈔服務，包括新系列千元及五百元鈔票

﹡夢東方（００５９３）攜手騰訊視頻打造「小企鵝樂園」線下兒童體驗館

﹡佳源國際（０２７６８）１２月合同銷售額跌３１％至２１﹒５億元人民幣

﹡包浩斯（００４８３）第三財季同店銷售按年跌一成，首三財季跌４％

﹡長實（０１１１３）申請將嘉湖海逸酒店改建住宅，料涉及５０００單位

﹡中國優質能源（０１５７３）股份簡稱將改為「南方能源」



《國企紅籌》﹡青島港（０６１９８）發行４﹒５４億股Ａ股，定價４﹒６１元人民幣

﹡中海外（００６８８）大埔「天鑽」加推１６２伙，漲價０﹒８％

﹡大悅城地產（００２０７）附屬公司發行不多於３０億元人民幣境內債券

﹡南航（０１０５５）截至目前卡達航空尚無具體可執行的增持計劃



《神州民企》﹡啟迪（００８７２）出售車載淨化器附屬，專注其他業務

﹡樂遊（０１０８９）予變形金剛遊戲開發商１５００萬美元免息貸款

﹡復星醫藥（０２１９６）子公司四價流感病毒裂解疫苗獲批臨床試驗

﹡四環（００４６０）治療糖尿病創新藥已啟動中國ＩＩＩ期臨床試驗

﹡長汽（０２３３３）上月銷量按年升６﹒５％，去年全年則跌１﹒６％



《中國要聞》﹡中央政治局會議表示精準發力做好各項工作

﹡中國移動與字節跳動簽戰略合作框架協議

﹡北京首套房貸利率最低上浮５％，部分銀行定價鬆動

﹡統計局表示去年經濟增６﹒５％目標，能較好實現

﹡農業部新批五項農業轉基因生物安全證書

﹡銀保監批准光大永明人壽經營個稅遞延商業養老保險

﹡劉永坦、錢七虎獲２０１８年度國家最高科學技術獎

﹡Ｓｅｅｓａｗ咖啡宗心曠：將「精品咖啡」大眾化

﹡馬斯克表示高配版Ｍｏｄｅｌ３仍在美製造，不會降價

﹡長沙住房公積金新政表示繳存１２個月以上才能申請貸款

﹡ｏｆｏ回應海外部門解散：正常業務調整

﹡支付寶中國信息技術更名，法人代表由馬雲變為葉鬱青

﹡聯想中國區調整構架，新設三大事業部

﹡商務部表示巴西對中國摩托車輪胎發起反傾銷日落復審

﹡樂視賈躍亭持有的北京世茂工三項目流拍

﹡人行不開展逆回購，淨回籠２００億

﹡中國信通院表示去年內地手機市場總出貨量降１５﹒６％

﹡華為起訴美科技公司，要求確定專利使用費

﹡國家最高科學技術獎獎金增至每人８００萬元

﹡ｏｆｏ回應海外部門解散：正常業務調整

﹡陝西將發起設立５０億元民營企業紓困基金

﹡１３部門聯合整治保健市場，禁止對保健品評比、評優

﹡用友網絡表示斥８１６８萬元實施首次回購

﹡中國外交部表示劉鶴出席中美經貿磋商開幕式在情理之中

﹡江鈴汽車去年汽車銷量同比跌逾８％

﹡國務院發布推廣第二批支持創新相關改革舉措通知

﹡曼聯將在北京前門大柵欄開設主題娛樂和體驗中心



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒３％，報９５６３﹒６點

﹡台媒表示蘋果公司縮減ｉＰｈｏｎｅ ＸＲ供應商訂單



《其他消息》﹡行會通過新巴加價５﹒６％、城巴加價７％，本月２０日實施

﹡政府公布專營巴士服務檢討報告，建議參考新加坡訂「辱車長罪」

﹡公民黨憂損表達自由，質疑在宣誓前奏國歌是為ＤＱ鋪路

﹡金管局表示新版５００元港鈔本月２３日起流通，方便市民封利是

﹡利嘉閣表示５０指標屋苑上周買賣錄５６宗，近四周最多

﹡美聯表示去年新申請及獲批預售樓花齊創１６年新高

﹡深股通額度全日用４﹒４５億元；滬股通額度全日用１１﹒７７億元

﹡富衛人壽因違反強積金監管規定遭證監會譴責及罰款２４０萬元

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