《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２３７８７．４５ 升 ２５６．１０點╱１．０９％
標普５００ ２５７４．４１ 升 ２４．７２點╱０．９７％
納斯達克 ６８９７．００ 升 ７３．５３點╱１．０８％
倫敦富時１００ ６８６１．６０ 升 ５０．７２點╱０．７４％
法蘭克福ＤＡＸ １０８０３．９８ 升 ５６．１７點╱０．５２％
巴黎ＣＡＣ４０ ４７７３．２７ 升 ５４．１０點╱１．１５％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．８１，歐元兌美元１．１４５０
09/01/2019 07:46
《日出而作》道指再升２５６點憧憬中美貿談達協議，油價漲逾２％
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２３７８７．４５ 升 ２５６．１０點╱１．０９％
標普５００ ２５７４．４１ 升 ２４．７２點╱０．９７％
納斯達克 ６８９７．００ 升 ７３．５３點╱１．０８％
倫敦富時１００ ６８６１．６０ 升 ５０．７２點╱０．７４％
法蘭克福ＤＡＸ １０８０３．９８ 升 ５６．１７點╱０．５２％
巴黎ＣＡＣ４０ ４７７３．２７ 升 ５４．１０點╱１．１５％
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