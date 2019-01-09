《華爾街內望》憧憬美中達成協議，標指創３周新高，美債息三連升

《經濟通通訊社９日專訊》美國股市周二（８日）造好，標普５００指數升至３周高位，蘋

果、亞馬遜、Ｆａｃｅｂｏｏｋ及工業股攀升，因投資者相信美國及中國將達成協議結束貿易戰

。

美國代表團的成員稱，美中在北京舉行的貿易談判將進入第３日，超出原定日程。到目前為

止，兩國官員都發表樂觀的言論，美國總統特朗普表示談判進展順利。

道指升２５６點或１﹒１％，報２３７８７點；標普５００指數漲２４點或近１％，報

２５７４點；納指收高７３點或１﹒１％，報６８９７點。

對貿易形勢敏感的標普工業指數上漲１﹒４１％。波音大漲３﹒７９％，對道指貢獻最大。

公司表示，去年交付的飛機數量達到創紀錄的８０６架。

蘋果公司上漲１﹒９％，收復上周警告稱ｉＰｈｏｎｅ需求低於預期後錄得的部分跌幅。不

過，科技股的升幅受到晶片股下跌所拖累。此前三星電子初步估計季度經營溢利下降２９％，受

累於晶片需求疲弱。費城半導體指數下跌０﹒４９％。

Ｆａｃｅｂｏｏｋ上揚３﹒３％，摩通表示，該公司是今年最看好的互聯網公司之一。亞馬

遜上漲１﹒７％，市值增至８１００億美元，鞏固其美國市值最高公司的地位。

美債收益率連續第３日上揚，與美股走勢一致，因對中美達成貿易協議的樂觀情緒提高風險

意願。１０年期美債收益率報２﹒７１２％，高於上日的２﹒６８２％。（ｍｎ）

