【企業盈喜】合寶豐年（０８４０６）料全年純利大幅上升

《經濟通通訊社９日專訊》合寶豐年（０８４０６）發盈喜，預期２０１８年度純利將錄得

大幅上升，主要因為２０１８年第三及第四季，帶鼓風機的充氣遊樂產品及其他充氣產品銷售復

甦，故全年銷售額較２０１７年度整體上升。（ａｌ）

