《經濟通通訊社９日專訊》合寶豐年（０８４０６）發盈喜，預期２０１８年度純利將錄得
大幅上升，主要因為２０１８年第三及第四季，帶鼓風機的充氣遊樂產品及其他充氣產品銷售復
甦，故全年銷售額較２０１７年度整體上升。（ａｌ）
09/01/2019 08:37
【企業盈喜】合寶豐年（０８４０６）料全年純利大幅上升
《經濟通通訊社９日專訊》合寶豐年（０８４０６）發盈喜，預期２０１８年度純利將錄得
大幅上升，主要因為２０１８年第三及第四季，帶鼓風機的充氣遊樂產品及其他充氣產品銷售復
甦，故全年銷售額較２０１７年度整體上升。（ａｌ）
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