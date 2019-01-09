《盤後部署》避險情緒緩和惟未許全面樂觀，港股暫上望２６７４５

《經濟通通訊社９日專訊》憧憬中美雙方達成貿易協議，隔晚美股三大指數全線上揚，道指

升２５６點，報２３７８７點；標指漲２４點，報２５７４點，創３周新高；納指收高７３點，

報６８９７點。

港股今早隨外圍走高，中美貿易談判延期至第三日，有分析指中美超出原定日程，或意味著

雙方想盡快達成共識，恆指今早裂口高開３６１點報２６２３７點，其後連日受挫的汽車股及手

機設備股見資金撈底，加上重磅股發力，支持恆指上升收復百天線（約２６４２７點），最高曾

見２６５９７點升７７２點，最終全日收報２６４６２點，升５８６點，升幅為２﹒２７％，主

板成交１１２７﹒２９億元大增逾五成。國指收１０３５８，升２﹒２２％或升２２４點。

內地股市同樣造好，上證收報２５４４，升１７點或升０﹒７１％，成交１６０８﹒１３億

元人民幣。



＊美國十年期國債價快速回落＊



投資者避險情緒回落，美國十年期國債孳息率上周曾低見２﹒５５％，不過事隔一周已升至

２﹒７１２％，債息升債價下跌，意味資金由債券市場快速流出。另外，美元自聯儲局主席鮑威

爾「放鴿」後，美匯指數已穿９６的水平，執筆之時報９５﹒３４５，由是在債匯市場同跌之下

，資金可能回流新興市場，短期或有利港股。

不過，投資者未宜對前景過份樂觀，下周二（１５日）英國將再就「脫歐」協議進行國會表

決，若相關協議再被否決，英國可能在無協議下「硬脫歐」，而一般分析顯示，國會通過協議可

能性不大，屆時金融市場或再現新一輪動盪。

另外，受貿易及投資增速放緩，加上利率上漲抑制經濟增長，世界銀行最新已調低今年全球

經濟增長預測至２﹒９％，較去年６月時預測的３％為低，該行預測美國今年會維持經濟增長預

２﹒５％不變，但下調歐元區及中國今年經濟增長預測各０﹒１％至１﹒６％和６﹒２％。



＊港股或先回補上月下跌裂口＊



中美貿易會談超出原定日程，加上兩國官員均發表樂觀言論，美國總統特朗普更表示談判進

展順利，刺激環球股市上升，現時雙方代表已結束談判，美國代表團將於今晚返回美國，由美國

副貿易代表格里什（Ｊｅｆｆｒｅｙ Ｇｅｒｒｉｓｈ）率領的代表團，早前表示官員會後或發

表聲明，投資者宜留意事態發展。

個股方面，瑞聲（０２０１８）及吉利（００１７５）今日顯著反彈，不過前者作為蘋果公

司零部件供應商，今日美國蘋果公司再傳削ｉＰｈｏｎｅ產量，據報新一季或再削減３款新

ｉＰｈｏｎｅ機型１０％產量，若減產消息成真將為兩個月內第二次減產，瑞聲反彈力度或將受

阻。另外，國家發改委將出台鼓勵汽車消費措施，刺激吉利今日大幅反彈逾８％，不過何時出台

具體措施仍是未知數，或會惹來逢高減持的沽盤。

整體港股走勢方面，上月跌浪主要由憂慮美債孳息曲線倒掛，引申到經濟衰退，惟現時美國

十年期國債與二年期國債差距擴闊，而市場資金由債券市場流出，港股短期或者有一波反彈，技

術上，港股今日收復百天線，不過仍需突破上月高位２７２６０點才言轉勢，暫時料先完全回補

上月６日的下跌裂口（２６７４５至２６３８１點）。（ｓｃ）

