《外地經濟》世銀預計今年全球經濟增長將放緩至２﹒９％

《經濟通通訊社９日專訊》世界銀行表示，今年全球經濟增速預計將從去年的３％減緩至

２﹒９％，因貿易緊張情勢加劇以及國際貿易放緩。

世銀在每半年發布一次的全球經濟展望報告，目前正值美中陷入貿易戰之際，世銀預計，美

國明年經濟增速可能從上年的２﹒９％放緩至２﹒５％，而中國的經濟增速預計亦將從６﹒５％

降至６﹒２％。

世銀在報告中稱，新興市場經濟體今年料增長４﹒２％，發達經濟體預計增長２％。

（ｍｎ）

