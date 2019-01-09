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09/01/2019 08:10

《外地經濟》世銀預計今年全球經濟增長將放緩至２﹒９％

　　《經濟通通訊社９日專訊》世界銀行表示，今年全球經濟增速預計將從去年的３％減緩至
２﹒９％，因貿易緊張情勢加劇以及國際貿易放緩。
　　世銀在每半年發布一次的全球經濟展望報告，目前正值美中陷入貿易戰之際，世銀預計，美
國明年經濟增速可能從上年的２﹒９％放緩至２﹒５％，而中國的經濟增速預計亦將從６﹒５％
降至６﹒２％。
　　世銀在報告中稱，新興市場經濟體今年料增長４﹒２％，發達經濟體預計增長２％。
（ｍｎ）

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