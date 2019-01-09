《經濟通通訊社９日專訊》歐盟在考慮英國可能推遲脫歐持開放態度，歐盟官員正談論的推
遲時間從數周到一年，但質疑此舉是否可以阻止內部分歧的英國無序脫歐。
歐盟成員國及歐盟機構的高級代表表示，由於英國首相文翠珊的脫歐協議難以贏得國會支持
，所以英國３月２９日脫歐的最後期限推遲的可能性愈來愈大，但質疑推遲脫歐的目的，因認為
英國不一定能夠解決內部分歧。
這位高級官員稱，無協議脫歐對歐盟的損害將小於對英國的損害，並重覆文翠珊在談判初期
的表態「沒有協議要好過差勁的協議」。（ｍｎ）
09/01/2019 08:32
【脫歐之後】歐盟對英國推遲脫歐持開放態度，但質疑成效
《經濟通通訊社９日專訊》歐盟在考慮英國可能推遲脫歐持開放態度，歐盟官員正談論的推
遲時間從數周到一年，但質疑此舉是否可以阻止內部分歧的英國無序脫歐。
歐盟成員國及歐盟機構的高級代表表示，由於英國首相文翠珊的脫歐協議難以贏得國會支持
，所以英國３月２９日脫歐的最後期限推遲的可能性愈來愈大，但質疑推遲脫歐的目的，因認為
英國不一定能夠解決內部分歧。
這位高級官員稱，無協議脫歐對歐盟的損害將小於對英國的損害，並重覆文翠珊在談判初期
的表態「沒有協議要好過差勁的協議」。（ｍｎ）
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