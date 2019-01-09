【華為風波】據報新文件發現華為與伊朗及敘利亞兩間企業關係密切

《經濟通通訊社９日專訊》據《路透》報道，華為財務總監孟晚舟上月在加拿大被拘留一案

，有新證據證明華為似乎與在伊朗及敘利亞的公司存在關聯。

該兩間公司分別為設備銷售商Ｓｋｙｃｏｍ Ｔｅｃ及空殼公司Ｃａｎｉｃｕｌａ

Ｈｏｌｄｉｎｇｓ，孟晚舟聲稱上述兩間公司獨立於華為之外，但事實上仍是受華為所控制。

據外媒翻查文件發現，有一位華為高管似乎被指派為Ｓｋｙｃｏｍ的伊朗業務經理，至少３

名中國姓名的人士在華為與Ｓｋｙｃｏｍ在伊朗開設的銀行帳戶有簽名權限，同時又發現一位中

東律師稱，華為通過Ｃａｎｉｃｕｌａ在敘利亞經營業務。

美國當局宣稱，華為當時保留對Ｓｋｙｃｏｍ的控制權，利用Ｓｋｙｃｏｍ向伊朗出售電訊

設備，並通過國際銀行系統將資金轉出伊朗。美國當局稱，由於這種欺騙行為，一些銀行在不知

情的情況下為可能違反當時美國對伊朗的制裁。而華為則指，華為與Ｓｋｙｃｏｍ之間是正常的

商業合作夥伴關係，強調華為遵守業務所在國的所有適用法律，並要求Ｓｋｙｃｏｍ跟隨。

早於２０１２年及２０１３年《路透》已曾報道過，Ｓｋｙｃｏｍ在２０１０年提議將遭到

禁運的惠普電腦設備出售給伊朗最大手機營運商，在相關的文件中至少有１３頁上面標著「華為

機密文件」而且帶有華為的標識。華為表示，華為與Ｓｋｙｃｏｍ最終都沒有向伊朗提供美國設

備。（ｍｎ）

