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即市新聞

09/01/2019 09:40

【華為風波】據報新文件發現華為與伊朗及敘利亞兩間企業關係密切

　　《經濟通通訊社９日專訊》據《路透》報道，華為財務總監孟晚舟上月在加拿大被拘留一案
，有新證據證明華為似乎與在伊朗及敘利亞的公司存在關聯。
　　該兩間公司分別為設備銷售商Ｓｋｙｃｏｍ　Ｔｅｃ及空殼公司Ｃａｎｉｃｕｌａ　
Ｈｏｌｄｉｎｇｓ，孟晚舟聲稱上述兩間公司獨立於華為之外，但事實上仍是受華為所控制。
　　據外媒翻查文件發現，有一位華為高管似乎被指派為Ｓｋｙｃｏｍ的伊朗業務經理，至少３
名中國姓名的人士在華為與Ｓｋｙｃｏｍ在伊朗開設的銀行帳戶有簽名權限，同時又發現一位中
東律師稱，華為通過Ｃａｎｉｃｕｌａ在敘利亞經營業務。
　　美國當局宣稱，華為當時保留對Ｓｋｙｃｏｍ的控制權，利用Ｓｋｙｃｏｍ向伊朗出售電訊
設備，並通過國際銀行系統將資金轉出伊朗。美國當局稱，由於這種欺騙行為，一些銀行在不知
情的情況下為可能違反當時美國對伊朗的制裁。而華為則指，華為與Ｓｋｙｃｏｍ之間是正常的
商業合作夥伴關係，強調華為遵守業務所在國的所有適用法律，並要求Ｓｋｙｃｏｍ跟隨。
　　早於２０１２年及２０１３年《路透》已曾報道過，Ｓｋｙｃｏｍ在２０１０年提議將遭到
禁運的惠普電腦設備出售給伊朗最大手機營運商，在相關的文件中至少有１３頁上面標著「華為
機密文件」而且帶有華為的標識。華為表示，華為與Ｓｋｙｃｏｍ最終都沒有向伊朗提供美國設
備。（ｍｎ）

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