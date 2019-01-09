《外企動向》傳蘋果首季削減３款新ｉＰｈｏｎｅ一成產量

《經濟通通訊社９日專訊》據外電報道，蘋果將在首季削減去年才推出的３款新ｉＰｈｏｎ

ｅ的一成產量，此前公司才公布調低首季收入預測。

據悉蘋果上月底通知供應商將計劃減產，是兩個月來第二度作出產量調整。消息人士稱，首

季包括新舊ｉＰｈｏｎｅ在內的總產量由原先的４７００至４８００萬部，降至４０００至４３

００萬部。（ｍｎ）

