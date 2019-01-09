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09/01/2019 13:27

【貿易開戰】美國官員：與中方已結束會議，貿易談判進展不錯

　　《經濟通通訊社９日專訊》美國貿易及海外農業事務副部長Ｔｅｄ　ＭｃＫｉｎｎｅｙ表示
，美國在北京的貿易代表團結束與中國官員的會議，將在今日稍後返美。
　　他在美國代表團所在的酒店對記者表示，認為談判進展還不錯。但他不願回答進一步的問題
。（ｍｎ）

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