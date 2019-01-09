【企業盈喜】駿溢環球（０８３５０）料去年度收益大增５４％

《經濟通通訊社９日專訊》駿溢環球（０８３５０）預計，集團截至２０１８年１２月３１

日止年度之收益將較２０１７年錄得５４％的重大升幅。公司解釋，收益增加主要由於交易數量

增加，導致向進行期貨交易客戶所收取的交易費用大幅上升；交易數量增加的主因為客戶買賣能

源期貨和指數期貨及期權交易量上升。

公司尚在落實其２０１８年度綜合業績，業績將於今年３月底前刊發。（ｕｌ）

