《經濟通通訊社９日專訊》駿溢環球（０８３５０）預計，集團截至２０１８年１２月３１
日止年度之收益將較２０１７年錄得５４％的重大升幅。公司解釋，收益增加主要由於交易數量
增加，導致向進行期貨交易客戶所收取的交易費用大幅上升；交易數量增加的主因為客戶買賣能
源期貨和指數期貨及期權交易量上升。
公司尚在落實其２０１８年度綜合業績，業績將於今年３月底前刊發。（ｕｌ）
09/01/2019 08:45
【企業盈喜】駿溢環球（０８３５０）料去年度收益大增５４％
《經濟通通訊社９日專訊》駿溢環球（０８３５０）預計，集團截至２０１８年１２月３１
日止年度之收益將較２０１７年錄得５４％的重大升幅。公司解釋，收益增加主要由於交易數量
增加，導致向進行期貨交易客戶所收取的交易費用大幅上升；交易數量增加的主因為客戶買賣能
源期貨和指數期貨及期權交易量上升。
公司尚在落實其２０１８年度綜合業績，業績將於今年３月底前刊發。（ｕｌ）
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