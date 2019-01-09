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即市新聞

09/01/2019 09:28

《異動股》吉利反彈近８％，發改委將出台鼓勵汽車消費措施

　　《經濟通通訊社９日專訊》憧憬國內促進汽車措施出台，汽車股普漲，其中吉利
（００１７５）今早開市反彈，現報１１元，升７﹒６３％，暫成交達７８８萬股，涉資
８６７２萬元。另外，廣汽（０２２３８）報７﹒９２元，升７﹒７６％，暫成交達３３０萬股
，涉資２５２３萬元；長汽（０２３３３）報４﹒７４元，升９﹒９８％，暫成交達１４５萬股
，涉資６８７萬元。
　　早前國家發改委副主任寧吉喆表示，今年將制定出台促進汽車、家電等熱點產品消費的措施
，擴大居民消費。
　　另外，寧吉喆表示，發改委將全面強化利用外資環境，促進重大外資項目盡快落地，其中今
年將實施第二批外商投資重大項目，重點推進新能源等領域，包括新能源汽車、新能源電池等。
寧吉喆更稱，每個項目投資額都將達到幾十億美元至上百億美元。
　　不過，吉利早前公布去年１２月份銷量按年跌３９％，未能達全年的銷售目標１５８萬部，
加上集團今年銷售目標保守，定為１５１萬部，昨日投行已紛紛下調目標價及評級，昨日股價大
瀉１１﹒２８％。
　　與此同時，恆生指數報２６２３７，升３６１點，主板成交２４﹒１９億元。
　　
　　表列部分投行對吉利之最新評級及目標價：

　　券商　　　　　　目標價（變幅）　　　　　評級
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　野村　　　　２１﹒８元（－１０％）　　　買入
　　大和　　　　２５﹒０元　　　　　　　　　買入
　　大摩　　　　　８﹒０元　　　　　　　　　減持
　　瑞信　　　　１１﹒０元（－６２％）　　　中性（↓）
　　花旗　　　　１２﹒７元（－２４％）　　　中性
　　麥格理　　　１１﹒９元　　　　　　　　　中性（↓）
　　法巴　　　　１６﹒２元　　　　　　　　　持有（↓）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　１１﹒００元　　　升７﹒６３％
　　東風集團（００４８９）　　　７﹒４４元　　　升２﹒０６％
　　華晨中國（０１１１４）　　　６﹒２２元　　　升２﹒３０％
　　比亞迪　（０１２１１）　　５０﹒５０元　　　升３﹒９１％
　　北京汽車（０１９５８）　　　４﹒４０元　　　升３﹒２９％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　７﹒９２元　　　升７﹒７６％
　　長城汽車（０２３３３）　　　４﹒７４元　　　升９﹒９８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｃ）

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