《中資異動》長汽（２３３３）突飆逾１４％暫冠國指股，Ａ股漲停

《經濟通通訊社９日專訊》長城汽車（０２３３３）Ｈ股現價上升１４﹒３９％，報

４﹒９３元，收復１０天（４﹒４５元）、２０天（４﹒５２元）、５０天（４﹒７１元）及

１００天線（４﹒６９元），暫升幅最大國指成份股；成交約５０８０萬股，涉資２﹒４８億元

。

Ａ股（滬：６０１６３３）現價６﹒２５元人民幣，升１０﹒０４％，成交２﹒７６億元人

民幣，涉及４４３０萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價４５﹒２８％。

國家發改委副主任寧吉喆表示，今年將制定出台促進汽車、家電等熱點產品消費的措施，擴

大居民消費。中金公司發表報告指，有關措施料帶動低端到高端的需求復甦，但從２００９年和

２０１５年兩次汽車刺激政策來看，最終使乘用車板塊迎來整體大反彈的決定性因素是信貸和經

濟周期的企穩。報告預計，此次安排的財政預算為５０至１００億元人民幣，對應每個月５至

１０億元人民幣。

該行又指，按照業績彈性，依次推薦江鈴汽車（深：０００５５０）、長汽、吉利

（００１７５）、比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）、長安汽車

（深：０００６２５）、上汽（滬：６００１０４）、廣汽（０２２３８）

（滬：６０１２３８）。

該行則維持長汽持有評級，目標價５元。大摩則維持目標價５﹒５元，評級持平。

現時，恆生指數報２６３７６，上升５０１點或上升１﹒９４％，主板成交３４０﹒０４億

元。國企指數報１０３６１，上升２２７點或上升２﹒２４％。

上證綜指報２５６２，上升３６點或上升１﹒４３％，成交５６１﹒７８億元人民幣。

深成指報７５１２，上升１２０點或上升１﹒６３％，成交４０１﹒０１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車（００１７５） １１﹒０６０元 上升８﹒２２％

五菱汽車（００３０５） ０﹒２８５元 上升１﹒７９％

東風集團（００４８９） ７﹒５００元 上升２﹒８８％

華晨中國（０１１１４） ６﹒２９０元 上升３﹒４５％

慶鈴汽車（０１１２２） １﹒９７０元 上升１﹒０３％

比亞迪 （０１２１１） ４８﹒５５０元 下跌０﹒１０％

北京汽車（０１９５８） ４﹒４４０元 上升４﹒２３％

廣汽集團（０２２３８） ７﹒８７０元 上升７﹒０７％

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