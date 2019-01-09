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09/01/2019 12:41

三菱ＵＦＪ：中國實際債務逾５５萬億人幣，未來四年或出現硬著陸

　　《經濟通通訊社９日專訊》三菱ＵＦＪ銀行東亞金融市場部環球市場研究東亞區主管陳仲華
於記者會表示，去年中國債務違約個案及金額增加三倍，信貸風險進一步加劇，相信中國經濟難
以「軟著陸」，預料在２０１９至２０２２年的四年期間，中國經濟可能出現「硬著陸」，並歷
時１５至１８個月，對不同行業均負面，即使是現金充足的科技企業亦會受到負面影響。
　　他表示，現時中國債務佔ＧＤＰ比率接近３００％，高於日本面對經濟泡沫時的水平，而中
央自２００８年所推出的大規模救市方案亦令中國的債務膨脹，將所有的隱藏債務計算在內，中
國實際債務水平高達５５至６０萬億元人民幣，債務高企是拖累經濟的主要因素，而並非貿易戰
，認為貿易戰對中國ＧＤＰ影響只有１﹒２個百分點。
　　至於美國經濟方面，他預期，今年聯儲局加息會較審慎，上半年會停止加息，直至６月份才
加息，之後再暫停６個月至１２月份再加息，全年加息２次，美元將會貶值。
　　該行去年預期人民幣兌美元為６﹒８水平，實際水平則為６﹒８６水平，而今年第四季對人
民幣的預測則為７﹒１水平，將跌穿７算水平。
　　本港經濟亦會受中國所拖累，而近期港元與美元息差擴闊，套息交易將會重臨，料港匯或於
首季再觸及７﹒８５的弱方兌換保證。（ｃｈ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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