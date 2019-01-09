  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/01/2019 16:24

【駐滬專電】第一太平：上海今年住宅推盤加速，成交仍能保持穩定

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》第一太平戴維斯中國區市場研究部助理董事
張琳今日在記者會上表示，今年上海住宅市場整體將比較穩定。
　　他說，在調控政策基本穩定的前提下，開發商或將加快推盤。但從２０１８年經驗來看，雖
然推盤增加，但成交依然不錯，說明市場仍有需求，因此判斷今年住宅銷售還是會維持２０１８
年的基調。
　　政策方面，他提到，上海今年仍會堅持較為緊縮的政策調控，住宅市場持續承壓將成為新常
態。近期關於上海部分銀行下調首套房貸利率的報道，其影響很微小，但可以緩解市場的負面情
緒。
　　第一太平戴維斯公布的數據顯示，去年四季度，上海新房新增供應累計約２８８萬平方米，
按季降５﹒９％；成交量約１５３萬平方米，按季跌３３﹒２％，按年漲３０﹒５％；一手新房
成交均價達到每平方米６﹒１３萬元（人民幣．下同），創歷史新高。
　　張琳指，由於去年外環內的新房成交量大幅增加，價格相對較高，帶動一手房均價大漲，但
實際的房價漲幅應該與統計局計算的０﹒５％接近。
　　租賃市場方面，去年第四季度上海市平均租金為每平方米每月２０４元，按季漲１﹒５％；
平均空置率小幅上升０﹒２個百分點至１３﹒３％。
　　土地市場方面，上海市去年共交易純住宅用地２７塊，純租賃用地３４塊，純租賃供地有所
增加，未來供地結構或將進一步調整，而開發商在上海拿地的興趣依然存在。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道09/01/2019
三菱UFJ料中國實際債務水平逾55萬億人幣 花旗：刺激政策空間減少
生財有道09/01/2019
《開市Good Morning》林家亨：吉利約10元估值吸引
FOCUS09/01/2019
【FOCUS】侵侵築牆演講遭窮追 或急盼中美big deal
剖析天下09/01/2019
南韓再加最低工資 企業壓力加重
國際動態09/01/2019
特朗普今演說 外界憂頒緊急狀態令
生財有道08/01/2019
【吉利倒車】銷量未達標 多家大行睇淡
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】數碼港「聖誕Q版LED光纖燈」

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】香港黃金海岸柏靈頓旅行頸枕

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金