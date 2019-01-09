【駐滬專電】第一太平：上海今年住宅推盤加速，成交仍能保持穩定

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》第一太平戴維斯中國區市場研究部助理董事

張琳今日在記者會上表示，今年上海住宅市場整體將比較穩定。

他說，在調控政策基本穩定的前提下，開發商或將加快推盤。但從２０１８年經驗來看，雖

然推盤增加，但成交依然不錯，說明市場仍有需求，因此判斷今年住宅銷售還是會維持２０１８

年的基調。

政策方面，他提到，上海今年仍會堅持較為緊縮的政策調控，住宅市場持續承壓將成為新常

態。近期關於上海部分銀行下調首套房貸利率的報道，其影響很微小，但可以緩解市場的負面情

緒。

第一太平戴維斯公布的數據顯示，去年四季度，上海新房新增供應累計約２８８萬平方米，

按季降５﹒９％；成交量約１５３萬平方米，按季跌３３﹒２％，按年漲３０﹒５％；一手新房

成交均價達到每平方米６﹒１３萬元（人民幣．下同），創歷史新高。

張琳指，由於去年外環內的新房成交量大幅增加，價格相對較高，帶動一手房均價大漲，但

實際的房價漲幅應該與統計局計算的０﹒５％接近。

租賃市場方面，去年第四季度上海市平均租金為每平方米每月２０４元，按季漲１﹒５％；

平均空置率小幅上升０﹒２個百分點至１３﹒３％。

土地市場方面，上海市去年共交易純住宅用地２７塊，純租賃用地３４塊，純租賃供地有所

增加，未來供地結構或將進一步調整，而開發商在上海拿地的興趣依然存在。

