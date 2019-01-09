《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》上海市經信委公布，上海市產業轉型升級發
展專項資金擬安排專項資金８６６０萬元人民幣以支持５５個項目，並對項目進行公示。
這些項目中，吸收與創新項目２５個、企業技術中心協同創新６個、企業技術中心人才牽引
項目２４個，包括上海核工程研究設計院承接的核電廠人因工程設計分析和驗證關鍵技術研究項
目、上海未來夥伴機器人承接的基於ＧＢＡ理論的機器人超腦研發及在夥伴機器人中的產業化應
用項目，還有上海振華重工集團承接的基於產業鏈協同的海洋工程智能服務平台等。
09/01/2019 16:44
【駐滬專電】上海產業發展資金擬投近８７００萬支持５５個項目
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》上海市經信委公布，上海市產業轉型升級發
展專項資金擬安排專項資金８６６０萬元人民幣以支持５５個項目，並對項目進行公示。
這些項目中，吸收與創新項目２５個、企業技術中心協同創新６個、企業技術中心人才牽引
項目２４個，包括上海核工程研究設計院承接的核電廠人因工程設計分析和驗證關鍵技術研究項
目、上海未來夥伴機器人承接的基於ＧＢＡ理論的機器人超腦研發及在夥伴機器人中的產業化應
用項目，還有上海振華重工集團承接的基於產業鏈協同的海洋工程智能服務平台等。
|生財有道09/01/2019
三菱UFJ料中國實際債務水平逾55萬億人幣 花旗：刺激政策空間減少
|生財有道09/01/2019
《開市Good Morning》林家亨：吉利約10元估值吸引
|FOCUS09/01/2019
【FOCUS】侵侵築牆演講遭窮追 或急盼中美big deal
|剖析天下09/01/2019
南韓再加最低工資 企業壓力加重
|國際動態09/01/2019
特朗普今演說 外界憂頒緊急狀態令
|生財有道08/01/2019
【吉利倒車】銷量未達標 多家大行睇淡
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰