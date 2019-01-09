【駐滬專電】上海產業發展資金擬投近８７００萬支持５５個項目

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》上海市經信委公布，上海市產業轉型升級發

展專項資金擬安排專項資金８６６０萬元人民幣以支持５５個項目，並對項目進行公示。

這些項目中，吸收與創新項目２５個、企業技術中心協同創新６個、企業技術中心人才牽引

項目２４個，包括上海核工程研究設計院承接的核電廠人因工程設計分析和驗證關鍵技術研究項

目、上海未來夥伴機器人承接的基於ＧＢＡ理論的機器人超腦研發及在夥伴機器人中的產業化應

用項目，還有上海振華重工集團承接的基於產業鏈協同的海洋工程智能服務平台等。

