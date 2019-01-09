《午市前瞻》蘋果減產或為港股帶來跌勢，再向上突破機會不大

《經濟通通訊社９日專訊》憧憬中美雙方達成貿易協議，美股三大指數隔晚全線上揚，道指

升２５６點，報２３７８７點；標指漲２４點，報２５７４點，創３周新高；納指收高７３點，

報６８９７點。

港股今早隨外圍走高，中美貿易談判延期至第三日，有分析指中美目前正在磋商延遲公布，

或意味著雙方都想盡快達成共識，恆指今早裂口高開３６１點報２６２３７點，其後連日受挫的

汽車股及手機設備股見資金撈底，加上重磅股發力，支持恆指上升，升幅曾擴大至６６４點高見

２６５４０點，收復百天線（約２６４２８點），最終港股半日揚６３６點，升幅達２﹒４６％

，報２６５１２，半日成交６４３﹒５４億元。國企指數半日收報１０３９７，升

２﹒６１％或升２６４點。

Ａ股造好，上證午收２５６６，升４０點或升１﹒５９％，成交９４６﹒４１億元人民幣。



＊國家發改委出手，汽車股半日表現強勢＊



本港重磅股全面向上，傳騰訊（００７００）入圍下輪虛擬銀行牌照甄選，今日重上３２０

元關口，半日漲２﹒４７％，報３２３﹒４元；匯控（００００５）升１﹒７８％，報６５﹒９

元，收復５０天線（約６５﹒１２７元）；港交所（００３８８）升１﹒６６％，報２３３元；

友邦保險（０１２９９）升２﹒９７％，報６５﹒９元，收復百天線（約６４﹒２５１元）；中

國移動（００９４１）曾上８０元關口，午收升１﹒６６％報７９﹒７５元，五連漲累升近９％

。

發改委表示將出台鼓勵汽車消費措施。刺激連日受挫的吉利（００１７５）今日反彈，半日

急升８﹒８１％，報１１﹒１２元，為表現最佳藍籌股。其他車股方面，長汽（０２３３３）急

飆１２﹒０６％，報４﹒８３元；廣汽（０２２３８）揚８﹒８４％，報８元，兩者包辦表現最

佳國指股首二位；東風集團（００４８９）升２﹒８８％，報７﹒５元；華晨（０１１１４）升

３﹒１２％，報６﹒２７元；北京汽車（０１９５８）漲４﹒２３％，報４﹒４４元；比亞迪股

份（０１２１１）微漲０﹒２１％，報４８﹒７元。



＊手機設備股撈底，丘鈦上月銷售量造好＊



二隻藍籌手機設備股見撈底，瑞聲科技（０２０１８）彈６﹒６４％，午收４４﹒９５元，

收復１０天線（約４３﹒２６元）；舜宇光學（０２３８２）跟升５﹒０１％，報６４﹒９５元

。另外，丘鈦科技（０１４７８）上月攝像頭模組銷售量按年升逾１倍刺激股價上漲，半日走高

５﹒１５％，報４﹒７元，富智康（０２０３８）漲３﹒７５％，報０﹒８３元

手機股方面，小米（０１８１０）禁售期解禁，部分投資者及員工認購權可沽售，惟主席雷

軍指年內不售股，小米今日曾低見１０﹒３４元，急跌６﹒８％，其後跌幅收窄，半日仍跌

２﹒８８％，報１０﹒７８元；中興（００７６３）升１﹒５７％，報１５﹒５２元；聯想集團

（００９９２）升２﹒１４％，報５﹒２４元。

國際油市連日反彈，隔晚再升逾２％，與油價走勢較敏感的中海油（００８８３）升幅凌厲

，半日揚４﹒３４％，報１２﹒９８元，收復５０天線（約１２﹒８８５元）；中石化

（００３８６）升４﹒５２％，報６﹒０１元；中石油（００８５７）跟２﹒８３％，報

５﹒０９元。



＊國壽獲花旗及大和唱好，半日揚近４％＊



中港兩地股市造好，內銀股受捧，建行（００９３９）升２﹒８％，報６﹒６元；

農行（０１２８８）揚２﹒３３％，報３﹒５１元；工銀（０１３９８）走高３﹒４４％，報５

﹒７１元；交行（０３３２８）升２﹒１１％，報６﹒２８元；招行（０３９６８）亦升

２﹒４５％，報２９﹒２５元；中行（０３９８８）升１﹒７８％，報３﹒４４元。

內險股近日走勢回暖，大行花旗開始追蹤內險股，國壽（０２６２８）被列為其中的首選股

，大和亦予該股「買入」評級，及目標價上調目標價由２３元至２５元，今日國壽半日揚

３﹒８６％，報１７﹒２２元；中國平安（０２３１８）升２﹒８５％，報６８﹒４５元；太保

（０２６０１）漲３﹒０４％，報２５﹒４元；新華保險（０１３３６）升１﹒８１％，報

２８﹒１元；中國財險（０２３２８）升１﹒９９％，報８﹒２２元。

除汽車外，發改委亦推新規支持家電產品消費，今日家電股普遍造好，海信家電

（００９２１）飆９﹒６１％，報６﹒５元；創維數碼（００７５１）急升８﹒０５％，報

１﹒８８元；海爾電器（０１１６９）揚５﹒９３％，報２０元；ＴＣＬ電子（０１０７０）跟

升５﹒８４％，報３﹒０８元。



＊李偉傑：軟件股留意ＩＧＧ，吉利吼位買＊



預算中美貿易談判可達成協議，港股重上二萬五大關，開升近５００點，加上Ａ股同樣造好

，市場氣氛良好。財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，中美貿易談判本應兩日內完結，

現加開一日討論的確利好市場氣氛，但仍有待落實方能再帶動大市向上。有消息指，蘋果正打算

縮減三款新ｉＰｈｏｎｅ的生產計劃，於第一季減產１０％，李氏指消息不排除會為大市再帶來

跌勢，加上上次恆指升破１００天線已經是１２月１日，故短期阻力在高位非常大，日內再創新

高機會不大。

本港今日多個板塊造好，李分析，國家發改委公布制定促進汽車、家電等熱點產品消費的措

施，故短期內可以考慮買入汽車股，當中可留意比亞迪或吉利汽車，不過後者波幅較大，建議破

２０天線位置（１３﹒２４８元）前入市。而軟件股方面，亦因內地對手機遊戲重啟審視批出版

號，故值得關注，ＩＧＧ（００７９９）為其「心水」個股之一，或於２０天線（１０﹒３０１

元）位置買入。（ａｌ、ｓｃ）

