  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/01/2019 19:03

《再戰明天》內地公布通脹率及生產物價，歐洲央行公布會議記錄

　　《經濟通通訊社９日專訊》明日（１０日），歐洲央行公布１２月政策會議記錄，內地公布
１２月通脹率及生產物價。

＊歐洲央行公布１２月政策會議記錄＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚９：３５ｐｍ，里奇蒙聯儲總裁巴爾金發表講話。
８：３０ｐｍ，歐洲央行公布１２月政策會議記錄。
　　９：３０ｐｍ，費城聯儲公布製造業展望調查過去數據修正。

＊內地公布１２月通脹率及生產物價，美公布一周新領失業金人數＊

　　在數據方面，明早９：３０ａｍ，中國公布１２月消費者物價指數，年率料由２﹒２％下降
至２﹒１％；生產者物價指數年率料由２﹒７％下滑至１﹒６％。
　　明午１：００ｐｍ，日本公布１１月領先指標，料維持於９９﹒６；同時指標料由
１０４﹒９降至１０３。３：４５ｐｍ，法國公布１１月工業生產，月率料由１﹒２％下滑至持
平；年率跌幅料由０﹒７％收窄至０﹒２％。
　　明晚９：３０ｐｍ，加拿大公布１１月建築許可，月率跌幅料由０﹒２％擴大至０﹒５％。
加拿大１月新屋價格月率料維持於持平；年率料由０﹒１％降至持平。同時，美國公布一周首次
申請失業救濟金人數，料由２３﹒１萬降至２２﹒６萬。１１：００ｐｍ，美國公布１１月批發
貿易。

＊迅銷派業績＊

　　在本港，明日開股東會的公司有：京東方精電（００７１０）、華夏醫療（０８１４３）和
國美零售（００４９３）。
　　迅銷（０６２８８）派業績。（ｈｏ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道09/01/2019
三菱UFJ料中國實際債務水平逾55萬億人幣 花旗：刺激政策空間減少
生財有道09/01/2019
《開市Good Morning》林家亨：吉利約10元估值吸引
FOCUS09/01/2019
【FOCUS】侵侵築牆演講遭窮追 或急盼中美big deal
剖析天下09/01/2019
南韓再加最低工資 企業壓力加重
國際動態09/01/2019
特朗普今演說 外界憂頒緊急狀態令
生財有道08/01/2019
【吉利倒車】銷量未達標 多家大行睇淡
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】數碼港「聖誕Q版LED光纖燈」

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】香港黃金海岸柏靈頓旅行頸枕

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金