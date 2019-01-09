《再戰明天》內地公布通脹率及生產物價，歐洲央行公布會議記錄

《經濟通通訊社９日專訊》明日（１０日），歐洲央行公布１２月政策會議記錄，內地公布

１２月通脹率及生產物價。



＊歐洲央行公布１２月政策會議記錄＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚９：３５ｐｍ，里奇蒙聯儲總裁巴爾金發表講話。

８：３０ｐｍ，歐洲央行公布１２月政策會議記錄。

９：３０ｐｍ，費城聯儲公布製造業展望調查過去數據修正。



＊內地公布１２月通脹率及生產物價，美公布一周新領失業金人數＊



在數據方面，明早９：３０ａｍ，中國公布１２月消費者物價指數，年率料由２﹒２％下降

至２﹒１％；生產者物價指數年率料由２﹒７％下滑至１﹒６％。

明午１：００ｐｍ，日本公布１１月領先指標，料維持於９９﹒６；同時指標料由

１０４﹒９降至１０３。３：４５ｐｍ，法國公布１１月工業生產，月率料由１﹒２％下滑至持

平；年率跌幅料由０﹒７％收窄至０﹒２％。

明晚９：３０ｐｍ，加拿大公布１１月建築許可，月率跌幅料由０﹒２％擴大至０﹒５％。

加拿大１月新屋價格月率料維持於持平；年率料由０﹒１％降至持平。同時，美國公布一周首次

申請失業救濟金人數，料由２３﹒１萬降至２２﹒６萬。１１：００ｐｍ，美國公布１１月批發

貿易。



＊迅銷派業績＊



在本港，明日開股東會的公司有：京東方精電（００７１０）、華夏醫療（０８１４３）和

國美零售（００４９３）。

迅銷（０６２８８）派業績。（ｈｏ）

