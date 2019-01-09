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即市新聞

09/01/2019 16:50

《神州民企》舜宇上月手機鏡頭出貨量按年升四成，車載鏡頭升五成

　　《經濟通通訊社１１日專訊》舜宇光學（０２３８２）公布去年１２月份各產品出貨量，期
內手機鏡頭出貨量按年增長４２﹒１％至７５８１﹒２萬件，惟按月跌１６﹒６％，主要因為公
司手機鏡頭市場份額的上升。
　　車載鏡頭出貨量按年上升４９﹒６％至３９２﹒５萬件，按月上升０﹒２％，主要是因為車
載成像領域的快速成長和公司車載鏡頭全球市佔率較去年同期上升。
　　此外，手機攝像模組出貨量按年升１８﹒６％至３３２１﹒８萬件，按月則跌２７﹒７％，
主要是因為公司在國內智能手機市場的份額上升。（ｋｙ）

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