《小傳日記》貿談結果翹首盼，淡友頭痕仰天嘆！

《小傳日記》喺過去兩日花旗國同神州兩瓣人馬就貿易戰問題講數，今日（９日）重話要打

加時賽，侵侵（特朗普）又話傾談進度良好，缸友即時兩國解決部分貿易爭端燃起希望，隔晚（

８日）花旗市再度高收逾２５０點，而且係自去年１１月以來連升３日，納指都升逾１巴仙。

亞洲「孖屐」今日普遍都高開高走，而香江魚缸梗係高開造好，魚缸今朝高開３６１點後繼

續爆上，喺好友愈戰愈勇下，被人唾棄嘅車股因為國策消息下造好，而賭股同內需股都略見支持

，魚缸更曾經一度升７２１點，高見２６５９７點，但隨著Ａ場升幅縮水，最終魚缸埋單收報２

６４６２點，升５８６點或逾２仙，全日成交額１１２７﹒２９億銀，較噚日勁升超過五成。國

貨埋單收報１０３５８點，升２２４點或逾２巴仙。

因為「孖屐」有傳人行或者會買入ＥＴＦ撐市，Ａ場今朝突然爆升，滬指最多急彈４７點，

但最終只係收報２５４４點，升１７點，升幅逾半個巴仙。深證收報７４４７點，升５６點，升

近１個巴仙。兩市成交額３７９２﹒５８億銀人幣。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）升逾１巴仙，報６５﹒５銀。生發發（００３８８）

升近３巴仙，報２３５﹒８銀。ＱＱ（００７００）漲近４巴仙，報３２７﹒６銀。中移動

（００９４１）升近２巴仙，報７９﹒８銀。ＡＩＡ（０１２９９）抽高３巴仙，報６５﹒９銀

。



＊阿爺一出聲內需股急升，家電谷推銷街坊齊叫囂＊



國家發改委副主任寧吉喆今日講兩嘴，話今年將制定出台促進汽車、家電等熱點產品消費嘅

措施，擴大居民消費，唔知會唔會整多壇家電下鄉呢又？家電股今日全線起飛，其中創維數碼（

００７５１）升逾８巴仙，報１﹒８８銀。海信家電（００９２１）飛起逾１１巴仙，報

６﹒６銀。ＴＣＬ電子（０１０７０）抽高近７巴仙，報３﹒１１銀。海爾電器（０１１６９）

升逾６巴仙，報２０﹒０５銀。

因為吉利（００１７５）銷售數據唔達標，車股噚日隻隻變晒潛艇，但阿爺又話捧車股，真

係好難觸摸，吉利都被人極速撈底，漲升逾８巴仙，報１１﹒０８銀，係全日最勁藍戰士！其他

街坊方面，長汽（０２３３３）今朝一度爆升一成半，埋單升超過９巴仙，報４﹒７１銀，係全

日最勁嘅國貨佬！廣汽（０２２３８）就緊隨其後，急彈近７巴仙，報７﹒８６銀。華晨

（０１１１４）就彈起近２巴仙，報６﹒１８銀。比亞迪（０１２１１）腳軟唔見咗逾１巴仙，

報４７﹒９５銀。



＊經濟漸疲弱珠寶股價削，國際油價漲三桶油向上＊



近期經濟轉弱，都開始無乜人買奢侈品，大行富瑞就話，基於中港珠寶商面對消費者信心疲

弱、高基數及租金降幅有限，下調周大福（０１９２９）及六福（００５９０）評級至「持有」

，搞到部分珠寶股被缸友掟貨。六福碌低近２巴仙，報２１﹒９５銀。周大福則走高近１巴仙，

報６﹒４５銀。周生生（００１１６）跣低近１巴仙，報１１﹒２８銀。東方表行

（００３９８）升近１巴仙，報２﹒１銀。英皇鐘錶珠寶（００８８７）跳起逾１巴仙，報

０﹒２３５銀。

沙特同花旗國異口同聲地話會減少原油供應，加上中美貿易談判有進展，「孖屐」預期原油

需求增長會更快，油價隔晚急急腳攀升逾兩巴仙。「三桶油」今日都一齊抽高，中石化

（００３８６）急彈近半成，報６﹒０１銀。神州石油（００８５７）升咗近２巴仙，報

５﹒０３銀。中海油（００８８３）跳起逾２巴仙，報１２﹒７２銀。



＊人行傳入市Ａ場急上試，內銀走勢好花旗讚平保＊



花旗國同神州新一輪嘅貿易談判喺前日（７日）舉行，本來噚日就結束，同時間，神州官媒

同券商界人士出嚟放料，話人行購買ＥＴＦ具備一定可行性，Ａ場滬指一度最多彈起４７點或近

兩巴仙。雖然滬指最後埋單只係升咗１７點，但香江魚缸強勢，中資金融佬都可以繼續升，工行

（０１３９８）同招行（０３９６８）就喺眾多內銀股中跑出，齊齊升咗近３巴仙，報５﹒６９

銀同２９﹒３５銀。建行（００９３９）同農行（０１２８８）都彈起兩巴仙，分別報６﹒５７

銀同３﹒５１銀。

內險股方面，大行花旗開始追蹤神州保險股，將平保Ａ仔（滬：６０１３１８）同國壽

（０２６２８）列為行業首選，仲大讚平保業績一直保持一流水平，但平保Ｈ股今日升勢就稍為

跑輸國壽，升咗超過２巴仙報６８﹒１銀，Ａ仔亦升２巴仙報５６﹒９５人仔；國壽就勁升近４

巴仙，報１７﹒１８銀。太保（０２６０１）就跳起約２巴仙，報２５﹒１銀。連插兩日加埋唔

見咗超過９巴仙嘅新華保險（０１３３６），今朝低見２７﹒５銀，兼創埋近兩年半新低，之後

只係反彈咗超過１巴仙，報２７﹒９５銀。



＊賭股漸好景永利表現醒，經營甚艱難電訊佬心煩＊



馬交賭佬上個月賭收造好，已經提振過股價一排，今日再跟住個魚缸上，永利馬交

（０１１２８）最叻升５巴仙，報１６﹒７８銀，不過高佬就下調佢「他屐」由２２﹒７銀至

２２﹒５銀，評級維持「中性」。金沙今日升近５巴仙，報３５﹒３５銀，一哥銀娛

（０００２７）同新濠（００２００）齊齊走高４巴仙，分別報４９﹒８銀同報１６﹒７銀。

澳博（００８８０）跟升２巴仙，報７﹒１１銀。美高梅（０２２８２）走高逾１巴仙，報

１２﹒９６銀。

有人歡喜有人愁，香江電訊股就係愁嗰堆，今日數碼通（００３１５）同香江寬頻

（０１３１０）就齊齊唔見３巴仙，分別報８﹒４銀同１１﹒７８銀，不過咩事咁傷啊？原來匯

證就話，香江頻譜成本雖然相對較低，但就認為電訊服務嘅營運環境仍然艱難，不過就比較睇好

香港寬頻同和記電訊（００２１５），認為前者嘅住宅同企業用戶增長前景強勁，予兩者投資評

級為「ｈｏｌｄ貨」，不過其他魚毛就好似無咩反應，和記跌一格報３﹒１銀；電訊數碼

（０６０３３）升一格收２﹒５９銀；香港電訊（０６８２３）漲近１巴仙，報１１﹒７４銀。

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