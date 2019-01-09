【海航動向】傳海航洽售哈爾濱酒店、渤海人壽持股等資產

《經濟通通訊社９日專訊》外電報道，海航集團昨日與銀行家會晤，商討資產出售事宜，以

籌集資金。

路透引述消息人士報道稱，涉及討論出售的資產，包括哈爾濱酒店項目、貸款平台點融網（

Ｄｉａｎｒｏｎｇ）持股、渤海人壽保險持股，以及海航期貨合約等。

海航早前已出售本港３幅東九龍啟德住宅地皮，又放售所持有的希爾頓環球

（Ｈｉｌｔｏｎ Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ）股份及減持德銀持股等。

海航方面未出回應。（ｈｌ）

