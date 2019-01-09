中美貿談分歧收窄，港股急升５８６點報２６４６２，收復百天線

《經濟通通訊社９日專訊》中美貿易談判一連兩日舉行完畢後，會談雙方於今日再展開多一

日非既定會晤，加上美國總統特朗普於社交網站上發文，形容談判進展良好，市場因此憧憬中美

會就更多貿易問題達成共識，帶動港股今早裂口高開３６１點。隨著市場氣氛明顯好轉，加上市

場傳出人行可能透過買入ＥＴＦ撐市，令Ａ股早段大幅上揚，中資金融股顯著造好，重磅股亦全

線受捧，港股午後最多急升７２１點，高見２６５９７點。

隨著Ａ股升幅有所收窄，港股亦跟隨Ａ股走勢，最終港股全日升５８６點或２﹒２７％，報

２６４６２點，收復百天線（２６４２７點）。繼上月１２月３日，主板成交重上千億關，錄得

１１２７﹒３億元，較昨日急增５１﹒４％。

國指收報１０３５８點，升２２４點或２﹒２２％。上證綜指收報２５４４，上升１７點或

上升０﹒７１％，成交１６０８﹒１３億元人民幣。



＊吉利五連跌後反彈冠藍籌，長汽最多飆逾一成半＊



吉利（００１７５）過去五日累瀉約２６％後，國家發改委今表示，將制定出台促進汽車、

家電等熱點產品消費的措施，以擴大居民消費，吉利從低位急彈８﹒４２％，報１１﹒０８元，

為表現最好藍籌。其他汽車股亦全線炒上，長汽（０２３３３）一度最多飆一成半，全日急升

９﹒２８％，報４﹒７１元，為表現最好國指成份股。廣汽（０２２３８）則緊隨其後，漲

６﹒９４％，報７﹒８６元。東風（００４８９）走高２﹒８８％，報７﹒５元。華晨

（０１１１４）揚１﹒６５％，報６﹒１８元。比亞迪（０１２１１）軟１﹒３４％，報

４７﹒９５元。

內需股今顯著反彈，蒙牛（０２３１９）急升４﹒３１％，報２４﹒２元。萬洲

（００２８８）走高３﹒８４％，報６﹒４９元。旺旺（００１５１）漲２﹒３８％，報

６﹒０３元。統一（００２２０）升４﹒４％，報６﹒１７元。康師傅（００３２２）抽高

２﹒７３％，報９﹒７９元。

美元匯價偏軟，在岸人民幣價格再度抽高，並一口氣連升兩關，突破６﹒８５及６﹒８４，

大升１６６點子，現報６﹒８３６６點。內房股全線造好，潤地（０１１０９）漲４﹒５８％，

報３０﹒８元。萬科（０２２０２）揚２﹒７％，報２８﹒５元。碧桂園（０２００７）升

１﹒４４％，報９﹒１４元。中海外（００６８８）走高０﹒７５％，報２７﹒１元。恆大

（０３３３３）窄幅升０﹒６９％，報２１﹒８元。



＊油價反彈三桶油顯著造好，小米受壓創上市新低＊



中美有可能達成貿易協議，市場預期原油需求增長更快，國際油價周二（８日）漲逾２％，

「三桶油」顯著造好，中石化（００３８６）急升４﹒５２％，報６﹒０１元。中石油

（００８５７）漲１﹒６２％，報５﹒０３元。中海油（００８８３）走高２﹒２５％，報

１２﹒７２元。中海油服（０２８８３）抽升３﹒２５％，報６﹒６８元。上石化

（００３３８）升２﹒８３％，報３﹒６３元。

重磅股方面，騰訊（００７００）獲摩通升目標價，由３４４﹒９７元升至３７５元，全日

走高３﹒８％，報３２７﹒６元。匯控（００００５）遭巴克萊削目標價一成四，由７４﹒３１

元降至６３﹒８３元，評級由持平降至減持，惟現價仍升１﹒１６％，報６５﹒５元。港交所

（００３８８）漲２﹒８８％，報２３５﹒８元。友邦（０１２９９）揚２﹒９７％，報

６５﹒９元。中移動（００９４１）連日受捧，全日升１﹒７２％，報７９﹒８元，已連升五日

累漲８﹒７％。

通訊設備股則逆市受壓，中國鐵塔（００７８８）跌１﹒９４％，報１﹒５２元，為表現最

差國指成份股。中通服務（００５５２）軟０﹒１５％，報６﹒８１元。中興（００７６３）跌

０﹒１３％，報１５﹒２６元。京信通信（０２３４２）走低２﹒５２％，報１﹒５５元。

小米集團（０１８１０）去年７月９日上市，股價表現不理想，而部分投資者及員工的禁售

期今日結束，小米創始人雷軍自願承諾由今日起３６５日內不直接或間接減持，惟消息未有刺激

小米造好，逆市急挫６﹒８５％，報１０﹒３４元，為全日最低位兼創上市新低。手機設備股則

隨市造好，瑞聲（０２０１８）揚６﹒４１％，報４４﹒８５元。舜宇（０２３８２）升

２﹒７５％，報６３﹒５５元。（ｔｔ）

