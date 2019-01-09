【國歌法】公民黨反對國歌法，指法律定義抽象

《經濟通通訊社９日專訊》公民黨表明反對《國歌條例草案》，批評侮辱國歌的法律定義抽

象和主觀。

公民黨表示，條例草案令市民容易誤墮法網，他們又質疑草案延長檢控期，有別於《國旗及

國徽條例》，認為此做法不尋常，有方便當局秋後算帳之疑。

對於將立法會議員宣誓儀式列為奏唱國歌場合，公民黨批評當局在諮詢時，未有提及，是刻

意隱瞞，並擔心日後如有候任議員在奏唱國歌時不在席，有機會成為褫奪資格的借口。（ｙｎ）

