《經濟通通訊社９日專訊》公民黨表明反對《國歌條例草案》，批評侮辱國歌的法律定義抽
象和主觀。
公民黨表示，條例草案令市民容易誤墮法網，他們又質疑草案延長檢控期，有別於《國旗及
國徽條例》，認為此做法不尋常，有方便當局秋後算帳之疑。
對於將立法會議員宣誓儀式列為奏唱國歌場合，公民黨批評當局在諮詢時，未有提及，是刻
意隱瞞，並擔心日後如有候任議員在奏唱國歌時不在席，有機會成為褫奪資格的借口。（ｙｎ）
09/01/2019 18:43
【國歌法】公民黨反對國歌法，指法律定義抽象
《經濟通通訊社９日專訊》公民黨表明反對《國歌條例草案》，批評侮辱國歌的法律定義抽
象和主觀。
公民黨表示，條例草案令市民容易誤墮法網，他們又質疑草案延長檢控期，有別於《國旗及
國徽條例》，認為此做法不尋常，有方便當局秋後算帳之疑。
對於將立法會議員宣誓儀式列為奏唱國歌場合，公民黨批評當局在諮詢時，未有提及，是刻
意隱瞞，並擔心日後如有候任議員在奏唱國歌時不在席，有機會成為褫奪資格的借口。（ｙｎ）
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