【香港政情】林子健被控虛報有人犯罪案，法庭裁定表證成立

《經濟通通訊社９日專訊》民主黨成員林子健２０１７年報稱在油麻地被內地人員擄走，並

被拳打及將釘書釘打在他的大腿上。惟其後被控「明知地向警員虛報有人犯罪」控罪，案件在西

九龍裁判法院審理。法庭今日裁定案件表證成立。法庭今日傳召法醫出庭作供，法醫認為，林子

健的傷勢很可能是自殘造成。

法醫指，林子健的傷處只有２組，分別是肚皮上類似藤條的傷勢，以及大腿上的十字型釘書

釘傷勢。他指，林子健肚子上的十多條傷痕平衡及分布在同一位置，而且方向一致，而身體其他

地方則沒有類似傷痕，與被人虐打的情況不同，相信他是以右手手持籐條造成。

法醫續指，林子健大腿上的釘書釘傷勢看似恐怖，但程度比刀（界刂）輕微，加上大腿上的

十字釘痕對稱，屬自殘傷勢的機會較高。而林子健亦無即時求診，反而回家休息至翌日下午才到

醫院，形容並不尋常。他引述醫學文獻，估計林子健受傷後回家的行為，是源於自殘後的安樂感

。

法醫表示，林子健身上沒有其他如掙扎、被綁手腳、搬運所造成傷勢；林聲稱的被人在幾秒

間焗暈，法醫指在醫學上沒有可能，因以哥羅芳焗暈他人需要數分鐘，而且毒理報告顯示被告體

內沒有相關物質，認為林子健說謊的機會較高。（ｃｗ）（ｚｚ）

