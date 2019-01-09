【國歌法】草案周五刊憲２３日交立會首讀，新增必須奏國歌場合

《經濟通通訊社９日專訊》醞釀多時的《國歌法》條例草案終出爐，政制及內地事務局長聶

德權舉行記者會，解釋《國歌條例草案》。政府計劃本月１１日將草案刊憲，２３日提交立法會

首讀。

草案列明，中華人民共和國國歌是中華人民共和國的象徵和標誌。一切個人和組織都應當尊

重國歌，維護國歌的尊嚴。在奏唱國歌時，任何人參與或出席奏唱國歌的場合應當肅立，舉止莊

重，並無不尊重國歌的行為。

草案亦都列出必須奏唱國歌的場合，包括國慶、回歸等重要節日；升國旗儀式；政府舉辦的

「抗日戰爭勝利紀念日」儀式；政府舉辦的「為保衛香港而捐軀之人士」紀念儀式；政府舉辦的

「南京大屠殺死難者國家公祭日」紀念儀式；政府舉辦的大型體育活動；法律年度開啟典禮；涉

及行政、司法及立法的宣誓儀式都要奏唱國歌。

草案列明，任何人公開、故意篡改國歌，或以歪曲、貶損方式奏唱國歌，最高可罰款５萬元

、判監３年，檢控時限為兩年。草案亦規定，國歌不得用於商業用途，違者罰款５萬元；亦不得

私人喪事、公眾場所的背景音樂，或行政長官規定限制或禁止使用的場合，違者可罰款５０００

元。另外，草案要求中小學須教育學生唱國歌、國歌的歷史及精神，和奏唱國歌的禮儀，但沒有

罰則。（ｃｗ）

