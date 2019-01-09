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09/01/2019 17:43

【國歌法】國際學校需學國歌，聶德權：學習和尊重當地象徵很自然

　　《經濟通通訊社９日專訊》政制及內地事務局今日召開記者會，公布《國歌法》條例草案。
當中將國歌納入中小學教育的條文內，包括國際學校。政制及內地事務局局長聶德權表示，教育
局局長會向學校發出指引，如何去教授國歌，而現時在教育系統已有機制和資源，因此只是在現
行的機制履行《國歌法》的要求。至於國際學校都需要學習中國國歌，聶德權指，在任何地方都
應學習及尊重當地的國家象徵標誌，以及文化歷史，是很自然的事情。（ｃｗ）（ｚｚ）

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