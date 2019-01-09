《經濟通通訊社９日專訊》政制及內地事務局召開記者會，公布《國歌法》條例草案。政制
及內地事務局局長聶德權被問及何謂貶損國歌的相關事例時表示，《國歌法》本地立法時會考慮
香港的實際情況。
而根據《國歌法》條例草案，當中列明９種必須奏唱國歌的場合，包括立法會議員宣誓。至
於若有候任議員缺席奏唱國歌環節，是否構成宣誓無效？聶德權表示，要考慮實際情況，例如議
員表明缺席是為表達某種政見，就會有很大分別，但最終要交由監誓人，按現行法例決定宣誓是
否有效。（ｙｎ）
09/01/2019 17:43
【國歌法】何謂貶損國歌？聶德權︰要按實制情況而定
《經濟通通訊社９日專訊》政制及內地事務局召開記者會，公布《國歌法》條例草案。政制
及內地事務局局長聶德權被問及何謂貶損國歌的相關事例時表示，《國歌法》本地立法時會考慮
香港的實際情況。
而根據《國歌法》條例草案，當中列明９種必須奏唱國歌的場合，包括立法會議員宣誓。至
於若有候任議員缺席奏唱國歌環節，是否構成宣誓無效？聶德權表示，要考慮實際情況，例如議
員表明缺席是為表達某種政見，就會有很大分別，但最終要交由監誓人，按現行法例決定宣誓是
否有效。（ｙｎ）
|生財有道09/01/2019
三菱UFJ料中國實際債務水平逾55萬億人幣 花旗：刺激政策空間減少
|生財有道09/01/2019
《開市Good Morning》林家亨：吉利約10元估值吸引
|FOCUS09/01/2019
【FOCUS】侵侵築牆演講遭窮追 或急盼中美big deal
|剖析天下09/01/2019
南韓再加最低工資 企業壓力加重
|國際動態09/01/2019
特朗普今演說 外界憂頒緊急狀態令
|生財有道08/01/2019
【吉利倒車】銷量未達標 多家大行睇淡
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰