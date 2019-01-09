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09/01/2019 17:43

【國歌法】何謂貶損國歌？聶德權︰要按實制情況而定

　　《經濟通通訊社９日專訊》政制及內地事務局召開記者會，公布《國歌法》條例草案。政制
及內地事務局局長聶德權被問及何謂貶損國歌的相關事例時表示，《國歌法》本地立法時會考慮
香港的實際情況。
　　而根據《國歌法》條例草案，當中列明９種必須奏唱國歌的場合，包括立法會議員宣誓。至
於若有候任議員缺席奏唱國歌環節，是否構成宣誓無效？聶德權表示，要考慮實際情況，例如議
員表明缺席是為表達某種政見，就會有很大分別，但最終要交由監誓人，按現行法例決定宣誓是
否有效。（ｙｎ）

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