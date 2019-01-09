【國歌法】何謂貶損國歌？聶德權︰要按實制情況而定

《經濟通通訊社９日專訊》政制及內地事務局召開記者會，公布《國歌法》條例草案。政制

及內地事務局局長聶德權被問及何謂貶損國歌的相關事例時表示，《國歌法》本地立法時會考慮

香港的實際情況。

而根據《國歌法》條例草案，當中列明９種必須奏唱國歌的場合，包括立法會議員宣誓。至

於若有候任議員缺席奏唱國歌環節，是否構成宣誓無效？聶德權表示，要考慮實際情況，例如議

員表明缺席是為表達某種政見，就會有很大分別，但最終要交由監誓人，按現行法例決定宣誓是

否有效。（ｙｎ）

