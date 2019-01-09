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09/01/2019 17:59

【國歌法】梁美芬指法律上難列所有情境，呼籲個別議員勿走法律罅

　　《經濟通通訊社９日專訊》經民聯立法會議員梁美芬指是次國歌法草案細節與早前，政府
「吹風」的內容是一樣。整個草案當中，她較關心議員宣誓儀式如何處理。她指，雖然有案例會
講及何謂貶損，但法律上不可能列出所有情景，呼籲個別議員不要出奇招、走法律罅，不論在法
理上抑或政治倫理上都要識尊重國歌。
　　她指，整個儀式中，依據條例要求宣誓前奏唱國歌，即將宣誓的有必要議員去尊重；同一時
間又有《宣誓及聲明條例》要求準議員內容要真誠，兩部分涉兩個法律，有不一樣的地方，如涉
國歌法的不尊重，宣誓又是否真誠，當中有需要澄清，如果出現爭議，後果會如何亦宜討論。
　　梁美芬認為除因不適及交通情況，未能出席，其他情況要有合理解釋，說明不是有意忽略國
歌。她個人認為，將來議員宣誓有甚麼爭議，由合理的第三人去判斷，如立會主席、監誓人，但
到最終是否有效或違法均是由法庭裁決。她承認，立法會作為立法機關，希望草案條文愈清晰愈
好，未來有問題或字眼上需修改是值得及需要在草案委員會上提出。
　　另外，梁美芬認為延長檢控時限有必要，因可能涉及群眾，取證會較困難，所以延長是合法
合理。她又強調國歌法檢控沒有追朔力的，延長檢控時限不應用「秋後算帳」去形容。（ｆｗ）

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