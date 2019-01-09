【國歌法】毛孟靜批聶德權對提問不置可否，是司法上的威嚇

《經濟通通訊社９日專訊》政制及內地事務局召開記者會公布的《國歌法》條例草案，議會

陣線立法會議員毛孟靜批評，政制及內地事務局局長聶德權於記者會上多次面對問題而不置可否

，是司法上的威嚇。

她又認為，條例草案提出延長檢控期限，質疑此舉是為了一網打盡。毛孟靜希望，日後成立

的法案委員會可召開公聽會，並同意由公民黨法律界議員郭榮鏗，代表民主派競選正副主席。

（ｙｎ）

