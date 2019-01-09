《鍾之日記》中美磋商加時，魚缸偷步上揚

《鍾之日記》１月９日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



在北京舉行的中美副部級經貿磋商要加時，原定兩天的會談將在今天再延長一日，市場解讀

為中美都想在這次談判中達成一些共識，否則雙方亦沒必要延長多一天。中國外交部發言人陸慷

下午主持例行記者會應詢表示，「中美貿易磋商已經結束。相關消息會很快發布，請稍安勿躁。

」美國官員方面亦稱，已結束會議，貿易談判進展不錯。



＊香江魚缸創近一個月新高＊



香江魚缸今早裂口高開３６１點，午後最多急升７２１點，高見２６５９７點。全日收升

５８６點或２﹒２７％，報２６４６２點，創近一個月新高，恆指四連升累升１３９８點或

５﹒６％。繼上月１２月３日，主板成交重上千億關，錄得１１２７﹒３億元，較昨日急增

５１﹒４％。

騰訊（００７００）獲摩通升目標價，由３４４﹒９７元升至３７５元，全日漲３﹒８％，

報３２７﹒６元。中移動（００９４１）連日受捧，全日升１﹒７２％，已連升五日累漲

８﹒７％。



＊人行應否買Ａ股惹分歧＊



人行購買Ａ股或ＥＴＦ的可行性引發市場討論，官媒《中證網》昨日刊出東興證券首席經濟

學家張岸元撰文，稱中央銀行持有本國股市資產並不出格，令外界認為是官方有意放風。

但由於人行入市有直接干預市場的嫌疑，今日即出現不同意見，中信証券的分析師更打對台

，中信證券策略研究秦培景團隊發表報告稱，人行購買ＥＴＦ具備一定可行性，同機構的固定收

益首席分析師明明就稱此舉存在道德風險。

前人行官員盛松成、東北證券首席宏觀分析師沈新鳳聯合發表評論指，人行購買股票很可能

擾亂市場定價功能，同時影響央行貨幣政策的獨立性，直指中國金融體系總體穩定，股票市場總

體健康，２０１８年以來，國家也已經通過多個途徑化解股權質押風險，因而央行沒有必要參與

購買股票。



＊Ａ場升幅收窄，外資流入逾一個月最多＊



人行擬入市，滬綜指一度漲１﹒９％至２５７４﹒４１點，不過午後不同聲音傳出後，Ａ股

升幅迅速收窄，最終滬綜指全日僅升０﹒７１％，收報２５４４﹒３５點，創業板指則逆市跌０

﹒０８％。兩市全日成交３７９２億元人民幣，較上日成交大增２６﹒５％。外資持續流入Ａ股

，滬股通、深股通額度今日共使用近７０億人民幣，為逾一個月最多。



＊汽車家電股勁升，吉利報復反彈＊



發改委副主任寧吉喆接受媒體表示，今年將制定出台促進汽車、家電等熱點產品消費的措施

，以擴大居民消費。

雖然寧吉喆沒對新政作更詳細的論述，「汽車」、「家電」亦只輕輕提及，但足以令相關板

塊暴升。家電板塊方面，海信家電（００９２１）飆升１１﹒３％、創維數碼（００７５１）大

升８％、ＴＣＬ電子（０１０７０）漲６﹒９％、海爾電器（０１１６９）漲６﹒２％。

因為多間內地車企公布的銷售數據欠佳，汽車股昨天（８日）因而大挫，但寧吉喆的言論又

再令汽車板塊被炒高。吉利汽車（００１７５）去年１２月總銷量按年減少３９％，股價昨天大

瀉１１﹒３％後，今天卻迎來復仇式反彈，收升８﹒４％，為表現最好藍籌。其他汽車股亦獲捧

，長汽（０２３３３）飆升９﹒３％、廣汽（０２２３８）亦大漲６﹒９％、東風（００４８９

）則升２﹒９％。

中金公司發報告指，有關措施料可帶動低端到高端的需求復甦，但從２００９年和２０１５

年兩次汽車刺激政策來看，最終使乘用車板塊迎來整體大反彈的決定性因素是信貸和經濟周期的

企穩。



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